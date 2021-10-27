Несмотря на правительственные меры по борьбе с наркоторговлей, она остается большой проблемой в Албнии. По данным ООН, в 2019 год страна была шестым крупнейшим поставщиком марихуаны в мире. А в последнее время местные преступные группировки нацелились на кокаин.
Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
Албания согласилась принять около 4 000 эвакуированных афганцев. Официально они останутся в стране лишь на время, а затем отправятся в США. Однако албанские власти уклоняются от ответа на вопрос о том, что произойдет, если беженцы останутся в Албании надолго.