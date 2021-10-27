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Албания

Как Албания борется с наркотрафиком и коррупцией (27.10.2021) 27.10.2021

Несмотря на правительственные меры по борьбе с наркоторговлей, она остается большой проблемой в Албнии. По данным ООН, в 2019 год страна была шестым крупнейшим поставщиком марихуаны в мире. А в последнее время местные преступные группировки нацелились на кокаин.

Можно ли прививать от ковида детей: что говорят в Германии и США. DW Новости (27.10.2021) 27.10.2021

Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede während der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Massenmorde von Babyn Jar. Bis zur Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die Rote Armee im November 1943 wurden in Babyn Jar (Altweiberschlucht) rund 100 000 Menschen ermordet. Die Schlucht gilt als das größte Massengrab in Europa.

Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым" 06.10.2021

Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
Oktober 2021 via Zakhar Butyrskyi Di, 05.10.2021 13:10

80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти 06.10.2021

К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?
German Chancellor Angela Merkel was received today in Tirana with an official ceremony in Tirana

Меркель подтвердила интерес ФРГ и Евросоюза к балканским странам 14.09.2021

Глава правительства Германии встретилась с премьер-министрами Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Республики Северная Македония и Косово. Все эти страны стремятся к членству в ЕС.
13.09.21 *** German Chancellor Angela Merkel (2nd R) and Serbian President Aleksandar Vucic (R) inspect a military guard of honour prior to their meeting in Belgrade, Serbia, on September, 13, 2021. - Angela Merkel is on a three-day visit to the Balkan States of Serbia and Albania. (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) (Photo by OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images)

Меркель считает вступление балканских стран в ЕС абсолютно необходимым 13.09.2021

Во время визита в Сербию канцлер ФРГ призвала страны Западных Балкан ускорить демократические реформы. В Албании пройдет ее встреча с главами всех шести государств региона.
2006 Stadtansicht Tirana

Лоббисты немецкого бизнеса призвали интегрировать в ЕС балканские страны 13.09.2021

Восточный комитет немецкой экономики заявил о высоком потенциале шести стран Юго-Восточной Европы и западных Балкан.

Албания временно примет афганских беженцев (02.09.2021) 02.09.2021

Албания согласилась принять около 4 000 эвакуированных афганцев. Официально они останутся в стране лишь на время, а затем отправятся в США. Однако албанские власти уклоняются от ответа на вопрос о том, что произойдет, если беженцы останутся в Албании надолго.
29.07.2021 Serbia's President Aleksandar Vucic, left, North Macedonia's Prime Minister Zoran Zaev, center and Albania's Prime Minister Edi Rama, right, applaud after unveiling the new name of the three countries initiative Open Balkan, during the economic forum for regional cooperation in Skopje, North Macedonia, Thursday, July 29, 2021. Frustrated with infinite delays in a process to join the European Union, three Balkan leaders have agreed on Thursday their countries to open borders in 2023 to secure free movement of people and goods without administrative procedures. (AP Photo/Boris Grdanoski)

Три балканских государства отменят взаимный пограничный контроль 30.07.2021

Сербия, Северная Македония и Албания договорились отменить пограничный контроль для своих граждан с 2023 года.
Belarus President Alexander Lukashenko gestures while addressing Prime Ministers from the Commonwealth of Independent States during a meeting, in Minsk, Belarus, Friday, May 28, 2021. Belarus' authoritarian leader is heading to Russia to seek assistance amid a bruising showdown with the European Union over the diversion of a flight to arrest a dissident journalist. Belarusian President Alexander Lukashenko is set to meet Friday with Russia's Vladimir Putin at his Black Sea residence in Sochi. (Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP)

Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси 14.07.2021

Ограничения на ввоз нефтепродуктов, удобрений и табачных изделий из Беларуси ввели Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.
Bosnien und Herzegowina Nato-Manöver Defender Europe 2021. Foto: Verteidigungsministerium Bosnien und Herzegowina

Прокуратура Албании подозревает двух россиян в шпионаже во время учений НАТО 02.07.2021

По версии прокуратуры Албании, два россиянина и пять граждан Чехии могли собирать информацию, касавшуюся учений НАТО Defender Europe - 21.
European Parliament President David Sassoli attends an extraordinary plenary session of the EU Parliament following an EU leaders summit, in Brussels, Belgium July 23, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Глава Европарламента выступил за прием балканских стран в ЕС 06.06.2021

Включение государств на Западных Балканах в состав Евросоюза принесет стабильность и процветание региону и всему континенту, заявил Давид Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.
11.11.2020 *** General view of the Kosovo Specialist Chambers tribunal, while Rexhep Selimi, a deputy in the Kosovo parliament makes his initial appearance in The Hague, Netherlands November 11, 2020. REUTERS/Eva Plevier/Pool

Экс-командир Армии освобождения Косово задержан в Бельгии 17.03.2021

Пятер Шала будет находиться под стражей в Бельгии до возможного перевода в следственный изолятор Специального трибунала по Косово в Гааге.

ARCHIV - Abgelehnte Asylbewerber steigen am 24.02.2015 am Baden-Airport in Rheinmünster (Baden-Württemberg) im Rahmen einer landesweiten Sammelabschiebung in ein Flugzeug. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurden an diesem Tag Dutzende abgelehnte Asylbewerber nach Serbien und Mazedonien abgeschoben. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa Deutschland schiebt deutlich mehr Asylbewerber ab vom 03.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Германия в 2020 году депортировала вдвое меньше мигрантов 03.03.2021

Большинство мигрантов были высланы из Германии в Грузию и Албанию. В 2020 году депортация впервые была осуществлена и во Францию.
ILLUSTRATION - Eine Frau haelt am 23.03.2017 in Hamburg einen Gerichtshammer in der Hand (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

В Дюссельдорфе выходец из Таджикистана получил срок за терроризм 26.01.2021

Мужчина, признанный виновным в планировании терактов в Германии и Албании вместе с группой других выходцев из Таджикистана, частично признал вину.
Etehem Bey Mosque, Skanderbeg Square, Tirana, Albania, Europe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Албания высылает дипломата РФ из-за нарушения антикоронавирусных правил 22.01.2021

Российский дипломат многократно нарушал меры по сдерживанию пандемии коронавируса, заявили в албанском МИДе. Ему предписано покинуть страну в течение 72 часов.
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