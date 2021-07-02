Прокуратура Албании подозревает двух россиян в шпионаже во время учений НАТО

Прокуратура Албании проводит расследование в отношении двух граждан РФ и пяти граждан Чехии по подозрению в шпионаже во время проведения в стране многонациональных совместных учений стран НАТО Defender Europe - 21. Об этом в четверг, 1 июля, сообщило англоязычное издание Albanian Daily News (ADN).Другой местный онлайн-портал Exit News (EN) в пятницу, 2 июля, приводит подробности, касающиеся хода следствия.

Так, по данным ADN, полиция направила прокуратуре запрос о проверке двух граждан РФ - "Георгия Буданова и Владислава Черкасова", - которые находились в Албании до и во время маневров. Правоохранительные органы при этом установили наблюдение за отелем, чтобы определить, с кем "россияне встречались".

Секретная служба Албании держала под наблюдением десять человек

Как уточняет EN, граждан РФ подозревают в "получении конфиденциальной информации об операциях иностранного правительства". Чехи же, по версии следствия, могли фотографировать базу НАТО в городе Кучова в центральной Албании, а также военные учения американских войск в Дурресе на побережье Адриатического моря, в 33 км западнее Тираны.

Во время проведения Defender-Europe - 21 секретная служба Албании держала под наблюдением в общей сложности десять человек "в целях предотвращения террористической деятельности", уточняет EN.

Россияне и чехи покинули Албанию

По данным этого интернет портала, один из подозреваемых россиян, 47-летний "Владислав Черкасов", въехал в страну через Черногорию 12 мая. Он зарегистрировался в отеле в Тиране под чужим именем, а затем направился в Дуррес. Там он пробыл три дня, что совпало по времени с военными учениями, проходившими в городе.

Другой россиянин - EN называет его "Георгий Буданов" - въехал в Албанию через Республику Северная Македония 1 марта. Он представился бизнесменом и утверждал, что заинтересован в инвестициях в прибрежный город Влёра. "Буданов" остановился в районе Орикума - как раз тогда, когда в его окрестностях проходили военные учения. Мужчина был депортирован 10 мая на том основании, что "не соответствовал условиям пребывания в Албании".

Граждане Чехии въехали в Албанию 1 мая. Один из предполагаемых агентов арендовал для группы автомобиль. Во время своего путешествия чехи на некоторое время останавливались рядом с военной базой на юге Албании, где проходила подготовка к совместным военным учениям. Группа покинула страну 11 мая.

На момент публикации все подозреваемые выехали из Албании.

Defender Europe - 21 относятся к крупнейшим военным учениям НАТО

Как отмечает Albanian Daily News, при попытке указанных граждан вновь въехать в Албанию антитеррористическое подразделение федеральной полиции и его генеральное управление незамедлительно будут уведомлены.

Российская сторона пока не прокомментировала подозрения в адрес граждан РФ.

Defender Europe - 21- крупнейшие военные учения, которые когда-либо принимала Албания. Они были предназначены для повышения боеготовности и оперативной совместимости войск США, НАТО и других стран-партнеров. Маневры включали одновременные операции на более чем 30 тренировочных полигонах, в том числе - в Албании, на Балканах, в странах Балтии, Черном море и даже в Африке. Учения проходили в период с конца апреля по 26 июня.

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