Акции за Навального пройдут 31 января более чем в 50 городах России

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального намерены провести 31 января акции в его поддержку более чем в 50 городах России. В Telegram-канале "Команда Навального" в среду, 27 января, появился список городов с указанием места и времени проведения митингов.

В перечне на момент публикации новости содержится 53 города, но сторонники Навального предупредили, что он будет обновляться. "Мы требуем не просто свободы для Навального - мы требуем свободы для всех", - указывают активисты.

Отравление и арест Алексея Навального

Навальный в августе 2020 года был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. После реабилитации он 17 января 2021 года вернулся в Россию и сразу же был задержан и арестован до 15 февраля по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше".

Навальный обвиняет в попытке своего убийства президента РФ Владимира Путина. Страны-участницы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального. С призывом к его освобождению выступили ЕС, НАТО, Германия, США, а также другие страны и международные организации.

23 января в 120 городах по всей России прошла волна протестов в поддержку Навального, в ходе которых и в последующие дни, по данным правозащитного портала ОВД-Инфо, было задержано 3960 человек.

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