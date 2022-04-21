Металлургический комбинат в Мариуполе, ставший во время войны России с Украиной символом несгибаемости украинских военных, защищающих осажденный город от оккупантов.

Территория комбината "Азовсталь" стала последней цитаделью украинских защитников Мариуполя. Несколько сотен бойцов ВСУ и полка "Азов" с начала марта выдерживают удары оккупантов и отказываются сдаваться. Российская армия, вторгшаяся 24 февраля 2022 года в Украину, почти полностью разрушила комбинат, нанося удары сверхтяжелыми боеприпасами.