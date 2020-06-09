Адвокат Тихановского: Сергея отправили в карцер за то, что он не побрился

Видеоблогер Сергей Тихановский, супруг и глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, после задержания во время пикета в Гродно уже почти месяц находится под арестом. В интервью DW его адвокат Виктор Мацкевич рассказал, в чем именно обвиняют Тихановского, за что он несколько раз попадал в карцер и каковы его шансы на оправдательный приговор.

DW: В каких условиях сегодня находится Сергей Тихановский? Как часто вы встречаетесь с ним?

Виктор Мацкевич: Сейчас Сергей Тихановский содержится в камере на двоих. Получает передачи, книги, продукты. Может получать газеты, которые ему выпишут. Телевизора в камере у него пока нет. Мы, адвокаты, стараемся встречаться с ним несколько раз в неделю. Но проблема в том, что условия этих встреч не обеспечивают конфиденциальности. Я это обжалую.

- В чем именно обвиняют Тихановского?

- Сразу отмечу, что адвокаты дали подписку о неразглашении данных расследования, в том числе, содержание предъявленного обвинения, показаний и других следственных действий. Поэтому буду оперировать информацией, которая уже находится в открытом доступе, либо не относится к тайне следствия.

Виктор Мацкевич

Тихановскому предъявлено обвинение в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам (статья 191 УК). Второе обвинение стало результатом заявления председателя ЦИК Лидии Ермошиной. Она восприняла публичное заявление Тихановского устроить пикет по сбору подписей недалеко от ее дома как угрозу для своей деятельности.

- За время нахождения под арестом Тихановский несколько раз попадал в карцер. Что стало причиной этого?

- В карцере Сергей провел суммарно 18 суток (14 дней подряд и еще 4 дня). Вначале на Тихановскому наложили два взыскания, каждое по семь суток. Первое, когда он еще находился в обычной камере, - за то, что он якобы сидел на подоконнике. Второе уже в карцере - за плохую уборку помещения. По его словам, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

Следующий раз Тихановский попал в карцер после того, как его жалоба на предыдущее помещение в карцер рассматривалась в суде. Формальный повод - то, что он вовремя не побрился. Карцер, в котором находился Сергей, - это маленькое помещение без окна, где все время горит светодиодная лампа. Камера не проветривается, там проходит стояк с протекающей трубой, бетонный пол постоянно мокрый. Нормально сидеть фактически не на чем, кровать откидывают только на ночь с 22 до 6 часов утра. К тому же в карцере нет питьевой воды - только из крана и не очень чистая.

- Почему после выхода из карцера у Тихановского возникли проблемы с сокамерниками?

- В первый раз сокамерники объявили Тихановскому, что до них дошли слухи о его якобы "низком социальном статусе" и он это должен опровергнуть. Так называемый "низкий социальный статус" - понятие из уголовного мира, которое несовместимо ни с законом, ни со здравым смыслом.

Но это опасное явление, поскольку этот "статус" применяется в отношении мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, которых в уголовном мире советского и постсоветского пространства не считают за людей. Они не могут общаться с другими заключенными, пользоваться помещением, посудой вместе со всеми, должны везде сообщать об этом "статусе".

В отношении Тихановского это, конечно же, ложь. Я вынужден был заявить об этом публично, потому что распространение этой информации в местах лишения свободы может навредить Сергею и поставить его в уязвимое положение. Я считаю, что администрация СИЗО должна была резко пресечь такие слухи и обеспечить безопасность Тихановского. Но знаю, что информация еще курсирует внутри изолятора. Это оказывает моральное давление на Сергея.

- Знает ли он об объединении избирательных штабов его супруги Светланы Тихановской и незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало? И как относится к этой идее?

- Да, мы сообщаем ему новости, в том числе о предвыборной компании Светланы Тихановской. Он во всем поддерживает жену. Сергей - сильный человек, поэтому живет с надеждой на лучшее.

- Если после 9 августа власть в Беларуси не сменится, каковы шансына оправдательный приговор Тихановскому?

- Моя задача - использовать все возможные законные средства для защиты клиента. Я обжалую все обвинения, заключение под стражу, постоянно держу на контроле положение Тихановского в СИЗО. О перспективах сложно говорить. Невозможно сослаться на какие-либо прецеденты или практику.

Позиция защиты - снятие с Тихановского всех обвинений и его освобождение. Верю, что это произойдет. Но когда, каковы шансы, если власть не сменится после 9 августа, - сейчас с точностью сказать невозможно.

Смотрите также:

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Пятерка кандидатов в президенты За кресло президента Беларуси поборются пять человек - столько кандидатов зарегистрировал ЦИК 14 июля после проверки необходимых документов. Это жена блогера-оппозиционера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечнь и действующий президент Александр Лукашенко.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Без Бабарико и Цепкало Экс-банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, а также бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина (на фото) зачитала письмо из КГК, в котором утверждалось, что Бабарико руководил отмывавшей деньги преступной группой. Команда Бабарико намерена оспорить это решение в суде.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Протесты и задержания В тот же день, 14 июля, по всей стране прошли несанкционированные акции в поддержку Бабарико и Цепкало. Люди вышли на улицы Минска, Пружан, Гомеля, Бреста, Солигорска, Бобруйска, Столбцов и Гродно. Разгоняя акции, милиционеры зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками и ногами. По данным центра "Весна", в столице было задержано 173 человека. В других городах - еще несколько десятков.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Подписи собрали не все Сначала в президентской гонке участвовали 15 человек. Необходимые для выдвижения кандидатом в президенты 100 тыс. подписей избирателей собрали инициативные группы шести претендентов. Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, по данным ЦИК, не собрал нужное число подписей. При этом его группа сдала 160 тыс подписей. Цепкало оспорил отказ в регистрации в Верховном суде РБ. Суд иск его отклонил.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Особенности выборов-2020 Самый большой сюрприз нынешней избирательной кампании - участие в ней двух выходцев из номенклатуры: упомянутых Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (на фото). Бессменно правящий страной с 1994 года президент Александр Лукашенко баллотируется уже в шестой раз. В ходе кампании он не раз заявлял, что "страну мы им не отдадим" - не объясняя кому именно.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Выборы на фоне пандемии коронавируса Серьезный отпечаток на кампанию наложило то, что она проходит в период пандемии коронавируса. Отношение к ней у Лукашенко и его оппонентов прямо противоположное. Глава государства не раз пытался преуменьшить опасность пандемии, убеждал, что лучше всего от вируса защищает водка, баня и трактор, а в начале июля заявил, что вирус побежден. Его оппоненты подчеркнуто соблюдали дистанцию и носили маски.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Без социологии - "Психо3%" Впервые выборы президента РБ проходят при отсутствии информации об электоральных рейтингах их участников - независимой социологии в стране нет, а госструктуры данные не публикуют. Ряд онлайн-ресурсов провели нерепрезентативные опросы своих посетителей. Лукашенко в них набирал около 3%, сильно уступая и Бабарико, и Цепкало. Власти опросы запретили, а противники президента сделали цифру 3% мемом.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Без статусной оппозиции Впервые за всю историю независимой Беларуси традиционная оппозиция не выставила своего представителя на президентских выборах. Ряд партий и движений попытались путем праймериз определить так называемого единого кандидата от демократических сил. Эта процедура, в которой участвовали пять претендентов, сопровождалась скандалами, связанными с голосованием. А потом и вовсе была отменена из-за пандемии.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Арест и уголовное дело Тихановского С начала кампании сбываются прогнозы, что власти будут действовать на этих выборах по силовому сценарию - максимального давления на оппонентов. 29 мая в Гродно на пикете был задержан видеоблогер Сергей Тихановский. Он хотел сам участвовать в выборах, но его группу ЦИК не зарегистрировал - в отличие от группы его жены Светланы. После ареста в отношении Тихановского возбудили два уголовных дела.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Арест и уголовное дело Бабарико 18 июня был задержан Виктор Бабарико и его сын Эдуард, глава избирательного штаба экс-банкира. 19 июня по всей стране прошли акции солидарности с альтернативными претендентами на пост президента, в ходе которых задержали около 100 человек. 21 июня Виктору и Эдураду Бабарико предъявили обвинения, конкретные статьи УК не назывались. AI признала обоих Бабарико и Сергея Тихановского узниками совести.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Штабы объединяются вокруг Тихановской 16 июля стало известно, что штаб Светланы Тихановской (на фото в центре), допущенной к участию в выборах, будет работать вместе со штабами Бабарико и Цепкало, которым ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты. Штабы обнародовали принципы объединенной кампании: отказ от бойкота выборов, требование освобождения всех политзаключенных, проведение после 9 августа новых честных выборов.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Метания Лукашенко Со своей стороны президент Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут". Кампания Лукашенко, отмечают аналитики, выглядит противоречиво. Он и его соратники регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и говорят о "кукловодах из "Газпрома" и выше". А между подобными заявлениями Лукашенко дважды встречается с Путиным.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Новые технологии - Telegram и видеоблогеры Выборы-2020 резко отличаются от прежних активным использованием цифровых технологий. Членов инициативных групп команды претендентов набирали в Сети, там же договаривались, где и когда можно поставить подпись за потенциального кандидата. Со встреч с ними, пикетов и акций протеста велись прямые трансляции в YouTube, в Telegram развернулась настоящая война сливов, утечек, фейков и их опровержений.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Европа призывает соблюдать закон Выборы президента пройдут 9 августа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Минск прекратить "травлю и преследование" кандидатов от оппозиции и позволить им реализовать их гражданские и политические права. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало Боррель заявил, что этот шаг Минска "ограничил возможность для граждан страны изъявить свою волю и подрывает демократичность выборов". Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская

