Авиастроительный концерн Airbus

Европейский авиапроизводитель Airbus - один из крупнейших в мире.

Airbus SE - европейская авиастроительная компания, одна из крупнейших в мире. С 10 июля 2000 года до декабря 2013 год компания называлась EADS (European Aeronautic Defence and Space). К концу 2013 года в концерне было принято решение взять название одной из своих дочерних компаний, чтобы подчеркнуть ключевое значение Airbus. Заводы Airbus расположены в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Китае, Индии, Польше и США. Окончательная сборка самолетов производится во французской Тулузе и немецком Гамбурге.