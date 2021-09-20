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Авиастроительный концерн Airbus

Европейский авиапроизводитель Airbus - один из крупнейших в мире.

Airbus SE - европейская авиастроительная компания, одна из крупнейших в мире. С 10 июля 2000 года до декабря 2013 год компания называлась EADS (European Aeronautic Defence and Space). К концу 2013 года в концерне было принято решение взять название одной из своих дочерних компаний, чтобы подчеркнуть ключевое значение Airbus. Заводы Airbus расположены в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Китае, Индии, Польше и США. Окончательная сборка самолетов производится во французской Тулузе и немецком Гамбурге.

Eine Händlerin sitzt im Handelssaal der Frankfurter Börse vor ihren Monitoren. Die Deutsche Börse stockt den deutschen Leitindex Dax von 30 auf 40 Mitglieder auf. (Zu dpa «Deutsche Börse stockt Dax auf 40 Mitglieder auf»)

Расширение биржевого индекса DAX: как меняется облик большого бизнеса ФРГ 20.09.2021

В высшей лиге крупных немецких компаний отныне не 30, а 40 фирм. Какие отрасли представляют новички и меняют ли они представление о международной специализации экономики Германии?

ARCHIV - Blick auf die deutsche Botschaft in Kabul am 17.08.2007. (zu «Dutzende Tote nach Anschlag in Kabul - Deutsche Botschaft massiv beschädigt» vom 31.05.2017) Foto: DB Merey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Германия начала эвакуацию своих граждан из столицы Афганистана 16.08.2021

Американский борт с 40 сотрудниками посольства ФРГ вылетел из Кабула и приземлился в Катаре. Бундесвер направил в Афганистан военно-транспортный самолет Airbus A400M.
Verletzte Soldaten, die aus Mali eingetroffen sind, werden am Stuttgarter Flughafen aus einem Airbus A310 der Bundeswehr transportiert. Die Soldaten waren bei einem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali verletzt wurden. +++ dpa-Bildfunk +++

Летающий госпиталь бундесвера доставил в ФРГ раненых солдат из Мали 27.06.2021

Второй военно-медицинский Airbus приземлился в Штутгарте, первый сел утром в Кельне. В результате нападения смертника на миссию ООН пострадали 12 немецких солдат.
17.03.2007 ARCHIV - Ein Airbus A380 rollt am 17.03.2007 auf dem Flughafen von Frankfurt am Main an einer Boeing 747 der US-Linie United vorbei. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa Boeing dampft Jumbo-Produktion ein - größter Flieger kaum gefragt) +++ dpa-Bildfunk +++

Спор по Boeing и Airbus: ЕС и США отказались от взаимных штрафных пошлин 15.06.2021

Брюссель и Вашингтон договорились до 2026 года разрешить спор вокруг субсидий американской компании Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus, которые обе стороны считают неправомерными.

Workers refuel an Airbus A350 with sustainable aviation fuel at Roissy airport, north of Paris, Tuesday, May 18, 2021. Air France-KLM is sending into the air what it calls its first long-haul flight with sustainable aviation fuel Tuesday. The plane is said to be using petroleum mixed with a synthetic jet fuel derived from waste cooking oils. (AP Photo/Christophe Ena)

Аэробусы на биотопливе: полет за океан и эксперименты со стопроцентным SAF 23.05.2021

Самолет Air France впервые совершил трансконтинентальный рейс на смеси керосина и отработанного растительного масла, а Airbus тестирует А350, летающий только на экологичном топливе.
Mischung der Fahnen von EU und USA, Freihandelsabkommen TTIP | Verwendung weltweit

ЕС и США на четыре месяца приостановили действие взаимных пошлин 05.03.2021

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент США Байден нацелены на урегулирование многолетнего конфликта Брюсселя и Вашингтона вокруг субсидий авиастроителям Boeing и Airbus.
Airport Security Zone - The Airbus A321 civil jet airplane overflying the fence while approaching Frankfurt/Main International Airport, Germany (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Саудовская Аравия сделает крупный заказ у Airbus и Boeing 02.03.2021

По сообщению саудовских СМИ, Эр-Рияд планирует приобрести 70 новых самолетов. Речь идет о моделях A321 и Boeing 777 и 787.
Going to the Moon with the Artemis programme involves Europe Service modules being built by Airbus Bremen - 10 European nations involved Bremen, 02 February 2021 – The European Space Agency (ESA) has signed a further contract with Airbus for the construction of three more European Service Modules (ESM) for Orion, the American crewed spacecraft for the Artemis programme. NASA-Orion-Spacecraft mit Modul ESM-1

Бременские модули: астронавты NASA полетят на Луну на европейской технике 03.02.2021

Новая лунная программа США Artemis расширяет сотрудничество с Европейским космическим агентством ESA и концерном Airbus. Он изготовит ключевые элементы космического корабля Orion.
17.03.2007 ARCHIV - Ein Airbus A380 rollt am 17.03.2007 auf dem Flughafen von Frankfurt am Main an einer Boeing 747 der US-Linie United vorbei. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa Boeing dampft Jumbo-Produktion ein - größter Flieger kaum gefragt) +++ dpa-Bildfunk +++

Штрафные пошлины США на товары из ФРГ и Франции вступают в силу 12.01.2021

Из-за конфликта вокруг субсидий концерну Airbus Вашингтон повысил пошлины на запчасти для авиапромышленности, вина и бренди из Германии и Франции.
Symbold zum drohenden Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika USA und der Euopäische n Union EU durch die Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium beim Import in die USA: erodierende Flaggen der USA und der EU mit fiktivem Verkehrszeichen Achtung vor Präsident Donald Trump und Unfallgefahr *** Symbol of the imminent trade war between the United States of America USA and the European Union EU through the imposition of punitive tariffs on steel and aluminum when imported into the USA eroding US and EU flagged flags Attention to President Donald Trump and risk of accidents

США расширили пошлины на товары из Германии и Франции 31.12.2020

Штрафные меры коснутся авиакомпонентов, вина и бренди из ФРГ и Франции, сообщил Вашингтон. Обоюдные пошлины Евросоюза и США связаны с многолетним конфликтом вокруг субсидий Boeing и Airbus.
Am Eröffnungstag stehen am Dienstag (11.09.2012) auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld ein Eurocopter X3, ein Airbus A320 und ein Airbus A380-800 hintereinander. Die Luftfahrtausstellung auf dem Airport südlich von Berlin findet vom 11. - 16.09.2012 statt. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn

50 лет компании Airbus. Как Евросоюз стал лидером мирового авиастроения 18.12.2020

Производитель среднемагистральных аэробусов A320 и самолета-гиганта A380 - не просто фирма, а индустриальный проект, олицетворяющий объединение Европы и составивший успешную конкуренцию с США.
ARCHIV - ARCHIV - KOMBO - Erdnussbutter (oben links) und US-amerikanischer Whiskey (unten rechts, beides aufgenommen am 14.03.2018 in einem Supermarkt in Hamburg), eine Harley-Davidson (unten links, aufgenommen am 21.06.2016 in Hamburg) und ein Knopf mit der Aufschrift Levi Strauss & Co- SFCAL an einer Jeans (aufgenommen am 23.02.2014 in München). Im Streit um die neuen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte hat die EU die Welthandelsorganisation WTO eingeschaltet. Gleichzeitig hält sich die EU mit dem Schritt die Möglichkeit von Ausgleichsmaßnahmen offen. Dazu könnten zum Beispiel Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder und Jeans zählen. (Zu dpa EU schaltet wegen US-Zöllen WTO ein) Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Новые пошлины ЕС на товары из США вступят в силу 10 ноября 09.11.2020

Евросоюз уже с 10 ноября вводит новые пошлины на ряд американских товаров. Штрафные меры коснутся сельскохозяйственной и промышленной продукции.
Boeing 737 Max 8, 1/40 scale Model - Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin, offiziell ILA Berlin Air Show 2016 auf dem Flughafen Schoenefeld SXF am 03.06.2016. ILA 2016

ЕС вводит пошлины на товары из США из-за конфликта вокруг Boeing 09.11.2020

В Брюсселе не будут дожидаться вступления Джо Байдена в должность президента США и введут штрафные пошлины в соответствии с разрешением ВТО.
20.08.2020, Hamburg: Der neue Airbus A350 der Bundeswehr steht bei der Übergabezeremonie in einem Hangar bei Lufthansa Technik. Am Donnerstag wird in Anwesenheit von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer der erste Airbus A350 an die Bundeswehr zur Nutzung durch die Flugbereitschaft übergeben werden. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

Новый самолет для Ангелы Меркель стоит 150 млн евро (фото) 20.08.2020

На этом новом A350 будут летать президент и канцлер Германии, члены правительства и официальные делегации.
Juli 2020, Teruel, Spanien, Geparkter Airbus A380 von Lufthansa in Teruel /Spanien

Эпоха самолетов-гигантов Boeing 747 и Airbus A380 подошла к концу 30.07.2020

Авиаперевозчики выводят из эксплуатации крупнейшие в мире пассажирские лайнеры - Boeing 747 и Airbus A380, а производители прекращают их выпуск. Одной из причин стала пандемия.
Airbus A380 seen in Toulouse, France on July 5th 2020. Photo by Lionel Hahn/Abacapress.com |

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? 08.07.2020

В связи с пандемией коронавируса лихорадит многие отрасли. Мы собрали самые громкие истории о возможных массовых увольнениях.
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