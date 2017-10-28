 Авиакомпания Lufthansa покидает фондовый индекс Dax | Новости из Германии о Германии | DW | 22.06.2020

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Германия

Авиакомпания Lufthansa покидает фондовый индекс Dax

Проблемы, вызванные коронавирусом, уже не позволяют Lufthansa находиться в списке 30 крупнейших компаний ФРГ. Немецкий авиаконцерн планирует массовое сокращение рабочих мест.

Самолеты Lufthansa

Немецкий авиаконцерн Lufthansa после 32 лет покидает фондовый индекс Dax, в котором числятся 30 наиболее крупных и ликвидных компаний Германии. С понедельника, 22 июня, крупнейший авиаперевозчик Европы будет присутствовать лишь в индексе MDax, в котором представлены средние предприятия.

Место Lufthansa в Dax займет берлинская компания Deutsche Wohnen - второй по величине в Германии концерн в сфере недвижимости после Vonovia. Немецкая фондовая биржа регулярно проверяет состав Dax на основе таких критериев, как торговый оборот и биржевая стоимость компаний.

Последствия пандемии коронавируса

Lufthansa сильно пострадала от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Авиаперевозки, за исключением грузовых, почти прекратились, курс акций компании обвалился.

Для спасения Lufthansa государство выделило пакет помощи в размере 9 млрд евро. Глава авиаконцерна Карстен Шпор (Carsten Spohr) настраивает персонал на трудные времена: под угрозой около 22 тысяч рабочих мест на полную ставку, половина из них - в Германии.

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  • Вертолет Super Lynx 300

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  • Авиасалон Фарнборо 2016 плакат

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    На прогулку - в Фарнборо!

    Всю рабочую неделю авиасалон в британском Фарнборо (всего 65 км от Лондона) открыт для экспертов, крупных заказчиков и журналистов. Но в выходные 16-17 июля посмотреть на достижения авиастроения может любой - салон откроет свои двери для широкой публики.

    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


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