Škoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси

Чешский автомобилестроительный концерн Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men отказались быть спонсорами чемпионата мира по хоккею 2021 года, если Беларусь останется одной из двух хозяек первенства. "Мы гордились быть партнером Международной федерации хоккея (IIHF) на протяжении 28 лет. Но мы также уважаем все права человека и способствуем их соблюдению", - заявила чешская компания в субботу, 16 января, в Twitter.
В свою очередь немецкий концерн Beiersdorf, которому принадлежит бренд Nivea Men, заявил, что выступает против любых форм дискриминации и насилия. Поэтому с учетом ситуации в Беларуси решено не спонсировать предстоящий чемпионат мира, если будет подтверждено его проведение в этой стране, сообщается в аккаунте бренда в Instagram. Как отметила компания, она уже проинформировала IIHF о своем решении и внимательно следит за развитием событий. Nivea Men выступал спонсором чемпионатов мира по хоккею более 10 лет.
Призывы к IIHF лишить Беларусь права проведения ЧМ по хоккею
Представители белорусского гражданского общества и иностранные политики неоднократно призывали руководство IIHF лишить Беларусь права проведения мирового первенства и отреагировать тем самым на политику ее властей и правителя Александра Лукашенко. В частности, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) назвал проведение ЧМ "самым большим пиар-подарком для Лукашенко и неприятным сигналом демонстрантам". "Тот, кто серьезно воспринимает призывы к солидарности с Беларусью, не может всерьез настаивать на проведении чемпионата", - заявил Мас. О возможном бойкоте турнира, если он пройдет в Беларуси, уже заявили несколько стран.
На 25 - 26 января запланировано заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором может быть принято решение о переносе ЧМ, запланированного на 21 мая - 6 июня. Президент IIHF Рене Фазель настаивает на его проведении. 11 января он встретился с Лукашенко в Минске. "Мы сказали себе, почему бы не попробовать убедить президента Лукашенко, что при помощи ЧМ он может послать сигнал? А именно, что он ищет диалога с оппозицией. Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Беларуси - это что-то изменит в стране? Конечно же, нет", - заявил Фазель после встречи.
Протестное движение в Беларуси
С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом. По разным данным, было арестовано более 30 000 человек, сотни активистов были ранены, несколько протестующих убиты.
Белорусские спортсмены призывают IIHF расследовать возможную причастность главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова к смерти активиста Романа Бондаренко, убитого в Минске 12 ноября 2020 года.
Чемпионат мира по хоккею планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.
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Автор: Наталья Позднякова