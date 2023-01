Freudenberg é uma joia no inverno. A pequena cidade de 18 mil habitantes fica a cerca de uma hora de carro de Colônia e evoluiu de ninho adormecido a hotspot fotográfico do Instagram. Do parque termal, tem-se uma bela vista do Alter Flecken, o centro histórico de Freudenberg. Aqui, 80 casas do século 17 se alinham em perfeita harmonia.