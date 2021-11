Localizada a poucos quilômetros da capital alemã, Potsdam é capital e cidade mais populosa de Brandemburgo. Com seus parques e lagos, a cidade é uma boa opção para quem deseja paz e sossego.

O Palácio Sanssouci era o predileto do rei prussiano Frederico e hoje é a principal atração de Potsdam. Localizada numa península, a cidade é circundada por sete lagos. A melhor maneira de descobri-los é num tour hidroviário. Com Friedrich teve início uma febre de construções em Potsdam e seus arredores. No total, são 17 castelos e palácios e a maioria deles se encontra em parques magníficos. Uma obra de arte total, declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.