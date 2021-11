A história da Alexanderplatz, ícone de Berlim

Relógio giratório

Em 1969, mesmo ano em que a torre de TV foi inaugurada, entrou em funcionamento o relógio com horário do mundo todo (Weltzeituhr). Desde então, ele tem sido um ponto de encontro popular para berlinenses e turistas. O relógio gira de forma a mostrar a hora no respectivo fuso horário mundo afora e é decorado com um modelo do sistema solar.