Youtubers desafiam os riscos de criticar o Governo no Ruanda

Não há nada de glamoroso em ser um YouTuber no Ruanda, diz John Williams Ntwali, cujo canal Pax TV está ativo há um ano. O salário é baixo, as ameaças são frequentes e o risco de prisão é constante. Ntwali foi preso várias vezes durante a sua carreira de jornalista de duas décadas, mas agora receia que mesmo o YouTube - que se tinha estabelecido como uma plataforma para reportagens críticas no Ruanda - esteja a perder terreno para um governo vigilante.

"Estamos inclinados ao encerramento dos canais do YouTube. Não significa que o YouTube ou a Internet serão fechados, mas aqueles que trabalham no YouTube serão presos", disse Ntwali à agência AFP.

O influenciador digital diz que youtubers que publicam conteúdos relacionados à beleza, ao desporto ou a vendas de artigos têm pouco com que se preocupar. Mas aqueles que se concentram na política e assuntos atuais estão numa posição cada vez mais vulnerável. "Está a ficar mais restritivo", define.

Yovonne Idamange foi uma das youtubers silenciadas no Ruanda

"Voz dos que não têm voz"

Ao contrário de muitos youtubers em todo o mundo, os jovens de 40 e poucos anos no Ruanda têm o cuidado de não partilhar qualquer informação pessoal sobre si próprios ou sobre a sua família, por razões de segurança. De facto, isso raramente aparece na Pax TV, que assegurou 1,5 milhões de visualizações e é apelidada de "voz dos sem-voz" pelas suas entrevistas com críticos e dissidentes na língua nacional Kinyarwanda.

O canal, que tem 15 mil assinantes, apresenta entrevistas com figuras como Adeline Rwigara, que acusou o Governo de assédio. Ela acusou as autoridades de matarem o seu marido Assinapol Rwigara, um empresário que morreu num acidente de viação.

O canal entrevistou também o advogado belga de Paul Rusesabagina, o herói do "Hotel Rwanda", que se tornou um crítico governamental declarado, que foi condenado a 25 anos de prisão em setembro, no que os grupos de direitos globais classificaram como um julgamento injusto.

"Queremos falar com todos os cidadãos, fazemos jornalismo de investigação, mas fazemo-lo para defender os direitos humanos", disse Ntwali. Vários dos seus antigos compatriotas estão na prisão, enquanto outros youtubers têm cada vez mais medo de abordar assuntos controversos.

Governo está promovendo uma ofensiva judicial contra influenciadores digitais

Google e Governo

Em apenas um ano, muitos dos principais youtubers do Ruanda foram silenciados, e embora Ntwali diga que tem o cuidado de não publicar nada que esteja "em contradição com a lei", ele sabe que os seus dias online estão contados. "É inevitável", disse ele. "Quando se é jornalista independente, no sentido mais verdadeiro do termo, é-se candidato à prisão".

À medida que a censura dos meios de comunicação cresceu, forçando o encerramento de empresas independentes, o YouTube preencheu este vácuo. O Governo de Kagame, acostumado a manter uma pressão sobre a imprensa, "foi apanhado de surpresa" pelo novo fenómeno, disse um analista político ruandês à AFP, sob condição de anonimato.

"Não se pode controlar o YouTube", disse ele. "Uma vez carregado um vídeo, este tem uma longa vida, muitas vezes partilhada várias vezes antes de alguém tentar removê-lo."

Nas últimas semanas, especula-se que o Governo está em discussões com o Google sobre o encerramento de vários canais. Nem a Google nem as autoridades ruandesas responderam aos pedidos de comentários da AFP sobre os relatórios, que se seguem a uma série de detenções de youtubers nos últimos meses.