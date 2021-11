O Ruanda, oficialmente República do Ruanda, é um país sem costa marítima localizado na região dos Grandes Lagos da África centro-oriental. A sua capital é Kigali.

O Ruanda é geograficamente um país pequeno que faz fronteira com o Uganda, Burundi, República Democrática do Congo e Tanzânia. Entre as suas línguas oficiais estão o Kinyarwanda, francês e inglês Este país do centro africano recebeu uma considerável atenção internacional em 1994, por ter sido palco do genocídio de cerca de 800 mil pessoas, sobretudo populares das etnias tutsi mas também hútus moderados. Paul Kagame é o atual Presidente do país. O Ruanda é membro da Comunidade da África Oriental – CAO (em inglês: East African Community - EAC).