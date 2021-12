São Tomé e Príncipe suspeita que variante Ómicron já esteja no país

"Até agora pelos dados que nós recebemos ainda não houve presença de nenhuma amostra reveladora da variante Ómicron, mas notamos uma coisa: a estatística e epidemiologia já nos começam a alertar que o número de casos já tende a subir, sinal de que o alerta tem que ser redobrado," garantiu Edgar Neves.

"Sem querer alarmar ninguém" o ministro da saúde está convicto que só a variante Ómicron pode explicar o aumento de casos em mais de 90% em menos de uma semana.

"Tudo indica que [a variante Ómicron] vai entrar, se é que já cá não esteja" referiu, assegurando que "é praticamente impossível" evitar a entrada desta variante no país, uma vez que "não há nenhum país do mundo que se tenha protegido na totalidade e evitado a entrada do vírus."

Contudo, Edgar Neves garantiu que "as autoridades sanitárias e não só, estão a tomar as medidas todas em termos de controlo mais rigoroso possível nas portas de entrar e todo um conjunto de medidas de logística sanitária para que a probabilidade de entrada seja mínima."

Apelos à vacinação

"Mas tudo indica que iremos ter a variante Ómicron", reafirmou. Face ao aumento de casos e a ameaça da nova variante, o ministro da Saúde exortou a população a aderir ao processo de vacinação.

"Temos que vacinar. Não é apelar. As pessoas têm que ser vacinadas sob pena de constituírem veículos de transmissão da doença," afirmou Edgar Neves.

O mês de dezembro, além de ser marcado pelas festividades do Natal e do ano novo, é também momento em que muitos turistas e emigrantes são-tomenses visitam o país.

Apesar de estar em vigor o estado de contingência com proibição de realização de festas e grandes aglomerações, estas medidas não têm sido devidamente acatadas pela população.

Prometido mais controlo

O ministro da Saúde prometeu maior controlo, tendo em conta aquilo que diz ter sido o exemplo do ano passado. "Nós no ano passado conseguimos dar um bom exemplo de controlo a nossa região e ao mundo, no sentido de reduzir estas grandes concentrações e este ano tudo iremos fazer, sobretudo quando sabemos que há esta variante de propagação muito mais rápida, por isso toda a sociedade tem que mobilizar" afirmou Edgar Neves.

São Tomé e Príncipe registou 15 casos positivos de Covid-19 nas últimas 72 horas, na ilha de São Tomé. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país não registou qualquer morte nas últimas 24 horas.

O documento esclarece que foram realizados 233 testes RT-PCR na semana de 20 a 26 de dezembro, tendo registados 24 casos positivos. Com os dados mais recentes, o arquipélago conta com 3.759 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 57 óbitos e 3.676 recuperações da doença.

O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde refere que 87.536 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 55.475 já receberam as duas doses.