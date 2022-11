São Tomé e Príncipe: Novo primeiro-ministro quer atacar problemas prementes

O novo primeiro-ministro, que foi empossado esta sexta-feira pelo Presidente Carlos Vila Nova, promete estabilidade governativa para que o país possa voltar "aos eixos". E anuncia uma luta "sem tréguas" contra a corrupção.

O partido de Patrice Trovoada, a Ação Democrática Independente (ADI), venceu as eleições legislativas de 25 de setembro com maioria absoluta. E o novo chefe de Governo quer aproveitar a posição confortável da ADI no Parlamento para introduzir uma série de reformas.

"A maioria parlamentar clara e absoluta é um instrumento decisivo para a estabilidade governativa", disse Trovoada, apontando para o contexto nacional, "que impõe um pacote de reformas difíceis, mas indispensáveis para desbloquear uma economia que há muito parou, que não consegue gerar recursos para suportar sequer as despesas correntes do Estado, fazendo com que o nosso dia a dia dependa da generosidade."

Economia em STP: Observadores apontam para inflação alta e crescimento baixo

Más perspetivas para a economia

Em junho, o banco central são-tomense reviu em baixa a previsão de crescimento económico para este ano, para 1,4%. Previu ainda uma subida da taxa de inflação para 15% devido aos aumentos nos preços dos alimentos e da energia, causados pela guerra na Ucrânia e pelas alterações climáticas.

Face à subida generalizada, manter a estabilidade cambial é também uma preocupação de Patrice Trovoada.

"O tempo é de concentração máxima de todos os futuros membros do Governo e agentes do Estado na implementação das soluções que permitirão restabelecer níveis aceitáveis de reservas cambiais para pagar os salários da função pública, cuidar do sistema nacional de saúde, melhorar a educação e a formação profissional", anunciou o primeiro-ministro.

Presidente Carlos Vila Nova recebeu o novo primeiro-ministro no Palácio do Povo, em São Tomé, para lhe dar posse

Luta sem tréguas contra a corrupção

A situação financeira internacional exigirá o sacrifício de todos, admitiu Trovoada, que prometeu também um combate acirrado à corrupção.

"Temos de trabalhar muito para quebrar esse ciclo em que a ganância de uns e o amadorismo de outros colocaram o país. Não temos outro caminho que não o fim da impunidade e da anarquia e o combate aberto e sem tréguas à corrupção."

O novo Governo são-tomense, chefiado por Patrice Trovoada, deverá ser empossado na próxima segunda-feira.