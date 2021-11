RDC: Cinco chineses são sequestrados na mina de ouro em que trabalhavam

Além dos cinco cidadãos chineses sequestrados, um polícia congolês foi morto e outro ferido por homens armados não identificados em Kivu do Sul, no leste da República Democrática do Congo (RDC), nesta madrugada.

A informação foi avançada neste domingo (21.11) por fontes militares e locais.

"Por volta das 2h00, horário local, o acampamento de um grupo de chineses que trabalhavam numa mina de ouro foi atacado por homens armados" em Mukera, disse o porta-voz do exército na região.

Mukera é uma vila a cerca de 25 quilómetros do centro de Fizi.

"Havia 14 cidadãos chineses no local, e cinco foram levados pelos atacantes para um destino desconhecido", acrescentou, referindo que os outros nove foram retirados para um local seguro.

Os cidadãos chineses sequestrados fazem parte do quadro de funcionários de uma empresa que opera uma mina de ouro na região há quatro ou cinco meses, disse o presidente de uma organização sociedade civil de Fizi, Lusambya Wanumbe.

Segundo Wanumbe, "a empresa teve dificuldade em iniciar as suas atividades, por causa dos protestos da população que a acusavam de não respeitar as especificações" exigidas de funcionamento da mina.