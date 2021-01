Portugal escolhe novo Presidente em meio à severa fase da pandemia de Covid-19

Portugal realiza eleições presidenciais neste domingo (24.01), e tem o candidato moderado e Presidente cessante como favorito a um segundo mandato de cinco anos. Porém, num momento em que agrava-se a pandemia de Covid-19 nesta nação da União Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa, 72 anos, é considerado líder à frente das pesquisas entre os demais sete candidatos. É um professor de direito e antiga personalidade televisiva que, como Presidente, tem tido consistentemente uma taxa de aprovação de 60%, ou mais.

Para vencer, o candidato tem de obter mais de 50% dos votos. Mas o principal desafio, sem sombra de dúvidas, é o grave surto de infeções por coronavírus nos últimos dias, que poderia manter baixa a afluência às urnas. Talvez até levar o pleito a uma segunda volta, a 14 de fevereiro.

Portugal tem as taxas mais elevadas do mundo de novas infeções diárias e mortes, de acordo com uma contagem feita pela Universidade Johns Hopkins. E o sistema de saúde pública do país está sob enorme pressão.

(em atualização)