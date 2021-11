O Parlamento Europeu é o órgão legislativo da União Europeia. É composto atualmente por 751 eurodeputados diretamente eleitos a cada cinco pelos cidadãos europeus dos 28 estados-membros.

O Parlamento Europeu (PE) tem poderes legislativos, de supervisão e orçamentais. Alguns destes poderes são divididos com os de outras instituições oficiais da União Europeia. Tem sedes em Estrasburgo (França), Bruxelas (Bélgica) e Luxemburgo (Luxemburgo). Surgiu em 1952 como Assembleia Comum da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Passou a chamar-se em 1962 Parlamento Europeu. As primeiras eleições diretas aconteceram só em 1979. O atual presidente do Parlamento Europeu é o socialista alemão Martin Schulz, eleito em janeiro de 2012.