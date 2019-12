Os militantes da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) estavam prestes a iniciar uma marcha em Quelimane, esta sexta-feira (13.12), para marcar o encerramento das atividades do ano juvenil. O município é governado pelo partido. Mas os jovens dizem ter sido surpreendidos pelas forças de segurança. Eles contam que a polícia os dispersou atirando para o ar balas reais e de borracha e usando gás lacrimogéneo.

Muitos manifestantes tiveram de ser socorridos no local por inalarem o fumo. Há registo de, pelo menos, três feridos ligeiros.

Vários membros da RENAMO que encabeçavam a marcha fugiram, e acusam a polícia de os perseguir.

"Eu, o organizador da marcha, quando cheguei ao local, apareceram logo dez polícias e o chefe das operações provinciais da PRM [Polícia da República de Moçambique]. Perseguiram-me e eu fugi", contou Helder Uajonda, diretor do departamento da Juventude no Conselho Autárquico de Quelimane.

Ouvir o áudio 02:09 Polícia moçambicana reprime marcha em Quelimane

Segundo Uajonda, as autoridades foram informadas na semana passada da realização da marcha. Este responsável não vê motivos para a polícia agir de forma violenta.

"A PRM recebeu a carta e hoje concentrámos os jovens na cidade de Quelimane. De repente, vimos a polícia a impedir a marcha, [alegando que] era ilegal e não tínhamos direito a marchar", afirma.

"Pensavam que estávamos a reivindicar os resultados das eleições de 15 de outubro, mas nós não temos nada a ver com os resultados das eleições. A polícia tem que nos proteger, eu não sei se essa polícia é da FRELIMO".

"Não há liberdade de manifestação"

A delegação política da RENAMO em Quelimane ainda não se pronunciou sobre estes acontecimentos.

O comando da Polícia da República de Moçambique na província da Zambézia rejeita avançar informações sobre o sucedido. O porta-voz, Sidner Lonzo, refere apenas que a polícia age obedecendo à lei.

Outro organizador da marcha, Jonathan Suleimane, disse à DW África por telefone que fugiu porque agentes da polícia cercaram a sua casa ao início da tarde desta sexta-feira.

"Nós temos o direito de nos manifestarmos e de protestar, mas praticamente neste país não há liberdade de manifestação", afirmou Suleimane. "Naquele processo de troca de tiros eu tive que me retirar do local, eles [a PRM] estão a procurar quem estava a organizar a marcha. [É] uma forma de mostrar a força e tentar intimidar as pessoas. Eu tive que me ausentar porque a situação não está boa do meu lado."

Esta não é a primeira vez que a polícia na Zambézia reprime uma marcha da RENAMO. Em fevereiro, vários membros do partido foram espancados, e 14 deles ficaram detidos durante quase cinco dias, quando marchavam em apoio ao atual edil de Quelimane, Manuel de Araújo. Um jornalista do Diário da Zambézia também foi espancado no local.