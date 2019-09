OMS exige informações da Tanzânia sobre possíveis casos de ébola

Explica-me a epidemia do ébola

Neste episódio do "Explica-me", o podcast em que tentamos desconstruir os temas da atualidade, falamos da epidemia do ébola na República Democrática do Congo. Um médico moçambicano que trabalha com a Organização Mundial de Saúde ajuda-nos a responder às perguntas dos ouvintes sobre os sintomas, as medidas preventivas e as formas de combater o vírus.