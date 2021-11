Uganda, oficialmente República do Uganda, é um país sem ligação ao mar no leste do continente africano. A sua capital é Kampala.

No Uganda o inglês e o suaíli surgem como as duas línguas oficiais. O luganda, uma língua bantu, é falada em boa parte do país, principalmente na região de Buganda. O nome Uganda deriva do reino do Buganda, que ainda hoje é considerado administrativamente como uma entidade semiautónoma, compreendendo toda a região Central do país, incluindo a capital, Kampala. A partir do século XIX, a área foi administrada como uma colónia britânica. O Uganda tornou-se independente do Reino Unido a 9 de outubro de 1962. Este país africano faz fronteira a leste com o Quénia, a norte com o Sudão do Sul, a oeste com a República Democrática do Congo, a sudoeste com o Ruanda e a sul com a Tanzânia. O Uganda é membro da Comunidade da África Oriental – CAO (em inglês: East African Community - EAC). Yoweri Museveni é o atual presidente do Uganda.