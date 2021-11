John Pombe Joseph Magufuli é um professor e o atual Presidente da Tanzânia desde 5 de novembro de 2015.

John Magufuli é licenciado em Ciências da Educação, com especialização em Química e Matemática, pela Universidade de Dar es Salaam. Em 1994 e 2009 concluiu respetivamente o mestrado e o doutoramento na mesma instituição. Foi eleito deputado em 1995 pelo Partido da Revolução e foi vice-ministro das Obras Públicas entre 1995 e 2000. Tornou-se ministro dessa mesma pasta entre 2000 e 2006, assumindo depois várias funções ministeriais: foi ministro das Terras entre 2006 e 2008, ministro da Pecuária e Pescas de 2008 a 2010 e de novo ministro das Obras Públicas entre 2010 e 2015. Em 2015, ganhou as eleições presidenciais pelo partido CCM - Chama Cha Mapinduzi, partido dominante na Tanzânia . A sua luta contra a corrupção tornou Magufuli bastante popular durante o início do seu mandato.