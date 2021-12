MEDIATECA

O adeus e agradecimento da Bundesliga ao seu eterno chefe

16 anos depois, Johannes Beck despede-se do departamento português para África, da Emissora Internacional da Alemanha. No último "top-spiel" de 2021, homenageamos aquele que foi o mentor do que hoje é a equipa que cobre os jogos da principal liga de futebol na Alemanha.