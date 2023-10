Nigéria investe no mercado mundial do lítio

Por anos, a maior economia de África dependeu principalmente do petróleo, mas está agora a apostar na sua indústria mineira. A Nigéria quer investir no mercado mundial do lítio, que está em plena expansão.

A Nigéria é palco neste momento de uma verdadeira caça ao lítio. Muitos operadores nigerianos e estrangeiros, principalmente chineses, têm-se dedicado à extração - por vezes ilegal - do tão cobiçado mineral, utilizado no fabrico de baterias recarregáveis e veículos elétricos.

Atualmente, o lítio é extraído nos estados de Nassarawa, Kogi, Kwara, Ekiti e Cross River.

Ciente da situação, o Governo declarou que nenhuma empresa será autorizada a extrair e exportar lítio em bruto sem um plano de negócios que beneficie as comunidades locais.

"A era da exportação de minerais sólidos em bruto da Nigéria terminou. Qualquer empresa que pretenda investir no setor industrial dos minerais sólidos na Nigéria deve, doravante, acrescentar valor local," disse à DW Dele Alake, ministro dos Materiais Sólidos da Nigéria, referindo-se à criação de instalações de transformação e refinação no país.

Alake afirmou também que esta medida é fundamental para ajudar a criar emprego: "Tenho o prazer de referir que esta iniciativa já está em curso, uma vez que algumas empresas já iniciaram as suas operações na Nigéria".

A Ganfeng Lithium Industry Ltd., uma empresa chinesa, está a construir uma fábrica de processamento de lítio no estado central de Nasarawa. A fábrica deverá processar cerca de 18 mil toneladas de minério de lítio por dia para fabricar baterias para veículos eléctricos. O Governo disse que este é um exemplo do tipo de investimento desejado.

A Nigéria é também rica em ouro, calcário e zinco, mas a sua indústria mineira está subdesenvolvida. Contribui com menos de 1% para o Produto Interno bruto (PIB) do país.

A extração ilegal e descontrolada de minerais leva à degradação ambiental Foto: Marten Van Dijl/dpa/picture alliance

Populações e meio ambiente

Segundo diversos especialistas ambientais, a extração ilegal e descontrolada de minerais leva à degradação ambiental com consequências terríveis para a população. Algo a que o Governo diz também estar atento.

No entanto, a associação de mineiros do país acusa o Governo de falta de fiscalização das atividades mineiras.

Também em entrevista à DW, a consultora em geologia Safinatu Mohamed Sani diz que é necessário um controlo mais rigoroso.

"Quando se explora uma mina, é necessário proteger o ambiente. Mas como? Há cinco maneiras de tornar a atividade mineira mais sustentável: técnicas de mineração de menor impacto, reutilização de resíduos mineiros, equipamento amigo do ambiente, reabilitação do local de extração e encerramento dos locais de extração ilegais", relata.

Lami Sadikat Salau, que dirige uma organização não-governamental local, defende que as atividades mineiras devem ser regulamentadas para impedir a extração ilegal.

"A exploração mineira tem de ser feita de acordo com os regulamentos e a lei. Se soubermos o que estamos a fazer, nenhum estrangeiro conseguirá usar-nos", afirma.

Os profissionais do setor esperam que as medidas anunciadas pelo Governo evitem uma catástrofe semelhante à que ocorreu no Delta do Níger, onde a exploração petrolífera não foi suficientemente bem controlada e as consequências estão à vista: as atividades petrolíferas não só destruíram o ambiente como contribuíram para a crise alimentar que se vive na região.