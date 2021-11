Angola é um dos maiores produtores mundiais de diamantes. As principais áreas de extracção de diamantes do país ficam nas províncias da Lunda-Norte e Lunda-Sul, no nordeste de Angola.

A exploração diamantífera começou em 1917, mas os primeiros registos de diamantes remontam a 1912. Angola tem uma produção de cerca de oito milhões de quilates de diamantes por ano. No seio da sociedade angolana, há vozes dissonantes sobre o benefício que as comunidades locais têm retirado da presença do diamante no norte do país.