Nampula regista casos de cólera em nove distritos

Depois da província vizinha de Cabo Delgado, Nampula está a registar casos de cólera desde finais de fevereiro. Inicialmente, aquando da eclosão da doença, a cólera afetava apenas quatro distritos. Agora, já atinge nove dos 23 distritos existentes na província mais populosa do país.

De acordo com Américo Barata, chefe do departamento de Saúde Pública na Direção Provincial de Saúde de Nampula, há um "número cumulativo de 737 pacientes nos nove distritos afetados, desde que estamos a registar e a assistir pacientes nos nossos centros de tratamento de doenças diarreicas e cólera".

Américo Barata, chefe do departamento de Saúde Pública

Na última semana, altura em que foram feitas as atualizações dos dados pelas autoridades, havia cerca de 60 novos pacientes nos nove distritos.

Autoridades preocupadas

Para Américo Barata, "continua ainda a preocupação para as autoridades de saúde, os seus parceiros de cooperação e outras instituições que lidam com a questão do saneamento e da saúde pública."

"Na cidade de Nampula e no distrito de Monapo, mantém-se um número significativo de pacientes a dar entrada", diz.

Segundo Alfredo Matata, administrador do distrito de Nampula: "Nos últimos três anos, o distrito de Nampula descansou de problemas de diarreias em épocas chuvosas. [Mas] este ano [houve] chuvas. Entretanto, estamos a registar problemas de diarreias no nosso distrito".

"Isto é preocupante. Por isso, estamos todos aqui para ver quais são as medidas que vamos tomar para pormos fim. É um problema que podemos resolver. Os problemas de cólera têm solução", defende.

Sensibilização e controlo

O setor da Saúde está, neste momento, a intensificar as ações de sensibilização para o controlo da doença, bem como a capacitação dos provedores de saúde, para mobilizarem as pessoas para tomarem medidas de higiene individual e coletiva.

Um dos encontros decorreu nesta semana, na cidade de Nampula, com as lideranças locais.

"Eu já fiz um programa de visitas em todas as unidades comunais de maneira a explicar às pessoas como nos podemos prevenir desta doença [cólera], e este programa já remeti ao Governo do distrito para ter conhecimento do que estamos a fazer", revela Simão Júlio, líder comunitário no bairro de Murrapaniuia.

Os líderes comunitários, que garantem apoio incondicional às autoridades no combate à doença, pedem à edilidade rapidez na remoção do lixo espalhado em diferentes locais.