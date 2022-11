Mundial 2022: Senegal perde contra Países Baixos por 0-2

Uma estreia inglória do Senegal no Mundial 2022. Derrota por 0-1, com um golo de Cody Gakpo, aos 84 minutos. Mendy não ficou bem na fotografia e a seleção senegalesa desperdiçou várias oportunidades de golo.

Equilíbrio e desacerto

A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio. O lance de maior perigo surgiu pelos Países Baixos, que, aos 15 minutos, teve De Jong na cara de Mendy, mas o médio que joga no Barcelona não conseguiu rematar para a baliza do Senegal.

Os Países Baixos atacaram mais, mais lances e bolas paradas, mas nunca fizeram grande mossa na defesa do Senegal. De resto, os neerlandeses não fizeram qualquer remate enquadrado com a baliza no primeiro tempo.

O Senegal fez apenas um remate à baliza, aos 25 minutos, de Ismaila Sarr, mas controlado pelo guarda-redes, Noppert. A seleção senegalesa esteve muito forte na reação à perda de bola e recorreu às caraterísticas mais físicas do jogo para o controlar. No entanto, mesmo conseguindo sair em transição rápida, o Senegal não definiu bem no último passe, faltando uma referência ofensiva chamada Sadio Mané.

Édouard Mendy "infeliz" nos dois remates dos neerlandeses Foto: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

No segundo tempo, o equilíbrio manteve-se até à hora de jogo. Aliou Cissé refrescou a equipa nos setores intermediário e ofensivo, e a equipa cresceu. O Senegal fez mais remates à baliza, mas nunca conseguiu ultrapassar o gigante Noppert.

Aos 73 minutos, Idrissa Gueye recebeu a bola em zona frontal, na "meia-lua", e tinha tudo para fazer o 1-0, mas a bola saiu na direção do guarda-redes Noppert.

Momento do jogo

Aos 84 minutos, no único remate dos Países Baixos à baliza, a seleção neerlandesa marcou. Cruzamento da esquerda de De Jong, e sozinho, na antecipação, Gakpo - um talento em ascenção do PSV - ganhou de cabeça a Mendy e fez o 0-1. Saída em "falso" do guarda-redes que atua no Chelsea, que não ficou bem na fotografia.

Aos 90+8, Klaassen fez o 0-2 e matou o jogo para os Países Baixos.

O Senegal precisa de vencer o Catar e decidir o apuramento dos oitavos de final frente ao Equador na 3ª e última jornada do Grupo A.