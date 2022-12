Mundial 2022: Argentina campeã do mundo 36 anos depois

A Argentina conquistou hoje pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos, em Lusail, no Qatar.

Que final frenética e imprópria para os cardíacos! Foi assim, o jogo entre a Argentina e a França. Em campo estiveram duas seleções no seu alto nível. Dois galácticos do futebol mundial, que buscavam pelo terceiro troféu no campeonato do mundo.

Assistiu-se um jogo dividido, com os argentinos a dominarem a primeira parte e sinal mais para os franceses na segunda parte.

Desde o apito inicial, foi a equipa sul-americana mais pressionante ao seu adversário. Com Angel Di Maria pela esquerda a dar muito trabalho aos defesas franceses e a pregar muito susto ao "galo".

Aos 7 minutos, De Paul da meia-lua atirar à baliza e a bola desvia em Varane para o pontapé de canto.

Aos 20 minutos, Di Maria rasca da esquerda e já no interior da área é derrubado por Ousmane Dembélé. Penalty para Argentina. Chamado a cobrar o castigo máximo, Leonel Messi com mestria coloca bate Hugo Lloris. Era o 1 – 0.

Leonel Messi eleito melhor jogador do mundial Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Aos 35 minutos. Ui ui…! Que contra-ataque! Sempre ele, Lionel Messi – o maestro argentino, de toque magistral coloca o esférico para Álvarez e que de grande velocidade toca para Mac Allister. E já na pequena área, Mac Allister empurra cruzado para Di Maria fazer o 2 – 1.

Ao longo dos primeiros 45 minutos, o treinador francês Dedier Deschamps fez duas alterações, fez sair Dembélé e Giroud e para os seus lugares entraram Marcus Thuram (Borussia Mönchenglandbach) e Kolo Muani (Frankfurt).

"Galo" francês canta dois golos

Na segunda parte entrou mais forte a seleção de Messi e companhia, anti uma França que denotava não ter ideias e criatividade necessárias para incomodar baliza da Argentina. No minuto 48, cruzamento de Di Maria, da esquerda para a direita, encontra Rodrigo De Paul que atira prensado para uma defesa de Lloris.

Minuto 62, bola de Messi para Álvarez e este nas costas da defesa francesa mete à procura por Mac Allister que por um triz não chega à bola. Valeu a saída antecipada do guardião francês.

Até aos 70 minutos a estrela francesa andou apagada. E só foi aos 71´ que da zona da meia lua Mbappé fez um remate e bola passou por cima da baliza de Martinéz. Era o aviso daquele Mbappé que viria a mudar o rumo do jogo.

Numa perdida de bola, no ataque argentino, o esférico chega à Mbappé que toca rápido para Kolo Muani que em grande velocidade é derrubado na área argentino por Otamendi. Era penalty para os gauleses. Mbappé é chamado a marcar o castigo máximo e reduz o placard para 2 – 1, aos 79 minutos.

Mbappé - o el matador do mundial 2022 com 8 golos Foto: Catherine Ivill/Getty Images

Em jeito de "ninja" mortal, Mbappé aos 81, de primeira na quina da área atira cruzado para o fundo da baliza de Martinez. Que golaço! Era o empate: 2 – 2 e festa rija francesa.

Nas bancadas o Presidente francês, Emmanuel Macron não conseguiu conter a emoção e até tirou o casaco. Coisas do futebol.

De resto, o estádio Lusail, vivia um momento de mais adeptos gauleses aos pulos anti um silêncio dos fãs argentinos que ainda não entendiam como é que um jogo que esteva completamente controlado pela sua equipa teria mudado de figurino tão rapidamente.

Até ao final do tempo complementar houve muito sofrimento no banco técnico argentino. E em cima do sexto minuto dos oito de compensação, Messi atira um "míssil" para uma defesa espetacular de Lloris.

História do jogo decidida nos penáltis

O técnico da Argentina, Leonel Scaloni fez duas importantes alterações. Saíram Álvarez e De Paul. E para os seus lugares entraram Lautaro Martinez e Paredes, dois jogadores que trouxeram mais dinâmica aos "hermanos".

No minuto 104, jogada entre Messi e Lautaro Martinez quase dava o golo para a Argentina, mas valeu a antecipação de Upemacano que se colocou na frente de Lautaro.

E na jogada seguinte, Lautaro consegue mais um lance de golo e o esférico passa ao lado da baliza francês. Era o final do primeiro tempo do prolongamento.

Um segundo tempo atípico para os cardiácos Foto: Tom Weller/dpa/picture alliance

No terceiro minuto do segundo tempo de prolongamento, Lautaro Martinez atira para uma defesa de Lloris e Messi na recarga coloca os argentinos de novo em frente do marcador: 3 – 2. Era o sétimo tento do astro argentino neste mundial e o golo 171 da competição.

No minuto 115 . Há remate de Mbappé e a bola resvala no cotovelo de Montiel. Grande penalidade para França. De novo Mbappé bate para o golo. De novo empate. 3 – 3. Que loucura! Uma final frenética e louca!

No final do tempo de prolongamento, os dois conjuntos ainda tiveram chances de decidir o jogo. Muani na frente de Martinez atira para o extraordinária defesa do guardião argentino. Na jogada seguinte, Lautaro Martinez de cabeça faz passar o esférico ao lado da baliza de Lloris. E o árbitro apitou pela última vez. E o jogo só seria decidido nas grandes penalidades.

Coman e Tchouaméni "entregam" trofeu à Argentina

Na cobrança das grandes penalidades foi Mbappé a dar o gosto ao pé, começando a marcar para a França. Messi de seguida também marcou para Argentina.

Emiliano Martinez - melhor guarda-redes do mundial2022 Foto: ANTONIN THUILLIER/AFP

Coman foi o segundo escolhido de Deschamps para converter o penalty à favor da França, mas atirou para uma defesa de Emiliano Martinez. O recém-entrado, Lautaro Martinez (Argentina), marcou fazendo o 1 - 2 a favor dos argentinos.

Tchouaméni foi a terceira aposta para a França e também falhou. Bateu para fora da baliza.

O jogo terminou com quatro penáltis convertidos para a Argentina e dois para a França. Com este resultado, 36 anos depois a Argentina volta a ser campeã mundial. O guardião argentino acabou sendo eleito o melhor guarda-redes do mundial. E Mbappé foi eleito melhor marcador da prova com oito golos.

O adeus à Messi em glória

O jogo deste domingo foi o último jogo de Leonel Messi em mundiais. Este foi o quinto mundial para o astro argentino, e encerram o percurso com um troféu e um total de 13 golos marcados. Leo Messi foi também eleito o melhor jogador do mundial 2022. Ao todo, Messi disputou 26 partidas em campeonatos do mundo em 2014, foi eleito melhor jogador do mundo, no Brasil.