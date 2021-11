Artista homenageia estrelas da música cabo-verdiana

O Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, acolhe duas exposições de Luís Levy Lima: a coleção de "Músicos de Cabo Verde" e a mostra individual "Téra Lonji", com 10 obras originais. Esta é uma das maiores exibições do artista luso-caboverdiano, para celebrar o património cultural do país e homenageia os grandes nomes da música das do arquipélago, com projeção internacional.