Mundial 2022: 'Baile' de Messi coloca Argentina na final

Argentina garantiu esta terça-feira um lugar na final do Mundial de futebol. Os argentinos eliminaram nas meias-finais a seleção croata e vai encontrar França ou Marrocos no domingo. Messi iguala recorde de Matthäus.

A Argentina qualificou-se para pela sexta vez para a final do campeonato do Mundo de futebol, ao vencer a Croácia por 3-0, na primeira meia-final da edição de 2022, em Lusail, no Qatar.

Após meia hora do jogo, um passe de Enzo encontra Álvarez em posição regular para marcar. O avançado do Man. City fugiu a marcação movida por Lovren e na "cara do golo" foi derrubado por Livakovic. Penálti. Na marca dos onze metros, Messi com um remate muito colocado, a meia altura, faz o 1-0. Faz também o seu quinto golo na prova, igualando o melhor artilheiro, o francês Mbappé.

Messi torna-se o melhor marcador da Argentina em Mundiais, com 11 golos, ultrapassando Batistuta.

A partir daí, os argentinos assumiram o controlo de jogo. Cinco minutos depois, Álvarez, ganha ressalto atrás de ressaltos, num lance de contra-ataque rápido da Argentina, arranca de em velocidade desde meio-campo até ficar cara-a-cara com o guarda-redes croata, Livakovic, e fez o segundo golo dos argentinos, antes do intervalo, aos 39 minutos.

Aos 69 minutos, um baile do capitão argentino na cara do Gvardiol, que ficou baralhado com os dribles de Messi, dentro da área, fez a sua segunda assistência para um "bis" de Álvarez na partida. 3-0 para Argentina.

Na final, marcada para domingo, também em Lusail, a Argentina vai defrontar o vencedor da segunda meia-final, entre a campeã em título França e Marrocos, que se defrontam na quarta-feira, em Al Khor.

Os sul-americanos foram campeões do Mundo em 1978 e 1986 e finalistas vencidos em 1930, 1990 e 2014.

Último Mundial para Messi e Modric Foto: Matthias Koch/dpa/picture alliance

Messi iguala recorde de Matthäus

Lionel Messi igualou ainda o recorde do alemão Lothar Matthäus de jogos em Mundiais de futebol, ao somar o 25.º frente à Croácia, em Lusail.

Titular pela sexta vez em outros tantos jogos da formação ‘albi-celeste’ no Qatar, o jogador de 35 anos deixa para trás o também germânico Miroslav Klose (24 jogos) e junta-se no topo a Matthäus, que poderá ultrapassar no próximo encontro.

Se for utilizado no derradeiro jogo da Argentina, seja a final, no domingo, ou o jogo de apuramento do terceiro e quarto classificados, no sábado, Messi entrará para a história como o único jogador a disputar 26 jogos em fases finais.

Para já, o ‘10’ argentino juntou-se a Matthäus, que disputou dois jogos em 1982, sete em 1986 e sete em 1990, edições em que jogou a final com a Argentina, perdendo a primeira (2-3) e vencendo a segunda (1-0), cinco em 1994 e quatro em 1998.

Mundial no Catar: Adeptos orgulham-se do sucesso de Marrocos To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O futebolista germânico, nascido em 21 de março de 1961, representou a ‘Mannschaft’ em 150 ocasiões, nas quais obteve 23 golos, e, além do título mundial de 1990, edição em que foi o ‘capitão’, arrebatou um Europeu (1980).

Por seu lado, o argentino cumpriu três jogos em 2006 (um golo e uma assistência), cinco em 2010 (uma assistência), sete em 2014 (quatro golos e uma assistência), quatro em 2018 (um golo e duas assistências) e vai no sexto em 2022, somando, para já, quatro golos e duas assistência.

No total, Messi soma 11 golos, tendo superado Gabriel Batistuta, o melhor marcador de sempre da Argentina, e ascendido ao oitavo lugar do ‘ranking’, e sete assistências, com pelo menos uma em cada uma das cinco participações, recorde da prova.

Entre outros, no Qatar, o argentino ultrapassou o português Cristiano Ronaldo, que só marcou um tento e ficou nos oito, menos dois do que Messi e um em relação a Eusébio, embora entrando para a história com o único a marcar em cinco fases finais.Na tabela dos jogos, o ‘capitão’ luso, de 37 anos, ficou isolado no quinto lugar, com 22 jogos, atrás de Matthäus, Messi, Klose e do italiano Paolo Maldini (quarto, com 23).