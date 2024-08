Mpox: Moçambique diz que 7 casos suspeitos são negativos

"As amostras de todos os casos suspeitos foram testadas no Laboratório de Referência do Instituto Nacional de Saúde e os resultados foram negativos para Mpox", refere o Ministério da Saúde, em comunicado, desmentido rumores das últimas horas que davam conta de casos positivos da doença no país.

De acordo com a informação, de 14 a 26 de agosto o sistema de vigilância detetou sete casos suspeitos de Mpox, sendo quatro na província de Cabo Delgado, um em Niassa, um na Zambézia e um em Maputo.

"Estes dados não confirmam as informações que circulam nas redes sociais sobre a existência de eventuais casos de mpox no nosso pais. A sintomatologia da mpox é similar a outras doenças de natureza exantemática como por exemplo sarampo, rubéola e varicela. Estes casos negativos de mpox têm revelado se tratar de outras doenças exantemáticas", lê-se ainda no comunicado.

A 14 de agosto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a Mpox como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Em resposta, o MISAU elevou o nível de alerta da vigilância desta doença em todo o país.

"A elevação do nível de alerta tem como objetivo incrementar a sensibilidade do sistema de vigilância em saúde e deste modo, melhorar a identificação de casos suspeitos da doença", justificou.

"Como resultado deste alerta máximo, o sistema de vigilância em saúde tem vindo a identificar ativamente os indivíduos suspeitos desta doença que são imediatamente testados para confirmar ou descartar a infeção", é acrescentado no comunicado, que apela ainda à população para "evitar o pânico" e para acompanhar as informações divulgadas pelas autoridades de saúde.

Mpox: Moçambique prepara vacina em caso de urgência

Alemanha doa 100 mil vacinas a África

A Mpox é uma doença viral que se propaga dos animais para os seres humanos, mas que também pode ser transmitida entre seres humanos através do contacto físico, provocando febre, dores musculares e lesões cutâneas.

O ressurgimento em África está a ter um grande impacto na República do Congo (RDC), Burundi, Quénia, Ruanda e Uganda.

O governo da Alemanha anunciou esta segunda-feira que vai doar 100 mil de doses devacinas contra a Mpox, no âmbito dos esforços internacionais para conter o surto na África.

Segundo explicou o porta-voz do Executivo alemão, Steffen Hebestreit, estas doses virão das reservas do Exército alemão e serão distribuídas em regiões africanas devido ao último surto da doença em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores.

A ajuda inclui ainda material logístico adicional, um laboratório móvel para a RDC, além de apoio às ONG presentes na região, além de apoio a médio prazo destinado à União Africana, juntamente com outros parceiros europeus e internacionais, para a criação de um centro local de produção de vacinas.