Morreu ex-Presidente egípcio Mohammed Morsi

Onda de violência no Egito

Mais protestos

Na praça Al-Nahda, no Cairo, os destroços são o que sobra do acampamento de protesto. O clima de tensão no Egito adensou, depois do dia mais sangrento desde a revolta que derrubou o regime de Hosni Mubarak, em 2011. No Cairo, o exército continua a patrulhar as ruas. São esperados novos protestos da Irmandade Muçulmana.

Autoria: Martin Koch / Guilherme Correia da Silva