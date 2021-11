Muhammad Hosni Said Mubarak é um militar e político egípcio do Partido Nacional Democrático que ocupou o cargo de Presidente da República Árabe do Egito.

Depois do assassinato do Presidente do Egito Anwar Al Sadat em outubro de 1981, Hosni Mubarak assumiu o poder, tornando-se num dos mais poderosos chefes de estado do Médio Oriente. Era conhecido pela sua posição neutra no conflito israelo-árabe, sendo, por isso, frequentemente envolvido nas negociações entre as duas fações. Durante a Primavera Árabe, foi alvo de duros protestos que reivindicaram a sua renúncia ao cargo, o que acabou por acontecer a 11 de fevereiro de 2011. Foi sucedido como Presidente por Mohamed Morsi da Irmandade Muçulmana. Mubarak foi condenado a prisão perpétua pela morte de centenas de manifestantes nos protestos que o derrubaram em 2011 e depois absolvido. Sofreu um ataque cardíaco em abril de 2011 que o deixou hospitalizado cerca de três meses. A 9 de maio de 2015 foi condenado a três anos de prisão por corrupção. A 24 de março de 2017 foi libertado.