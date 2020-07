Moçambique ultrapassa os mil casos de Covid-19

Com mais 25 casos positivos de Covid-19 registados nas últimas 24 horas, Moçambique conta agora 1.012 infeções, mantendo-se com oito óbitos, avançou a diretora de Saúde Pública, Rosa Marlene, esta segunda-feira (06.07).

Entre os novos casos registados, um é menor de 15 anos, disse a responsável, falando durante a conferência de imprensa de atualização de dados sobre a pandemia, no Ministério da Saúde, em Maputo.

Os 25 casos registados estão distribuídos pelas províncias de Maputo (01), Nampula (05), Cabo Delgado (03), Niassa (01), Gaza (03), Tete (01) e Cidade de Maputo (11).

Todos os novos casos estão "em isolamento domiciliar e decorre o processo de mapeamento dos seus contactos", referiu Rosa Marlene.

Norte continua a encabeçar a lista

Do total de 1.012 casos registados no país, 930 são de transmissão local e 82 são importados, enquanto 277 são dados como recuperados. As autoridades registaram oito óbitos e seis pessoas estão internadas.

A maioria dos casos ativos registados continua a verificar-se no norte do país, nas províncias de Nampula (289) e Cabo Delgado (153), seguindo-se Maputo Cidade (98) e Maputo Província (75).

Um total de 34.036 pessoas foram testadas desde o anúncio do primeiro caso, a 22 de março. Foram colocadas em quarentena domiciliária 20.868 pessoas suspeitas de covid-19 das mais de um milhão rastreadas. Um total de 2.301 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 534 mil mortos e infetou mais de 11,47 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Em África, há 11.360 mortos confirmados em mais de 476 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.