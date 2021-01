Moçambique: Trabalhadores agrícolas impedidos de voltar à África do Sul

A medida do Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, de encerrar, até o dia 15 de fevereiro, todas as fronteiras numa tentativa de conter a segunda onda da pandemia da Covid-19, continua a trazer dissabores aos moçambicanos que trabalham no país vizinho.

Trabalhadores agrícolas moçambicanos que voltaram ao país por altura das festes de Natal e fim de ano estão impedidos de voltar às suas atividades na África do Sul. As autoridades sul-africanas decidiram suspender o tipo de visto concedido ao grupo, no âmbito do combate à Covid-19, indicou esta sexta feira, (29.01) o Governo moçambicano.

Isaura Muianga, da Delegação do Ministério do Trabalho de Moçambique na África do Sul, disse à emissora pública Rádio Moçambique que os trabalhadores agrícolas foram surpreendidos com uma proibição de entrada na África do Sul pela migração deste país no dia 22, tendo sido informados que o impedimento vai continuar até ao dia 15 de fevereiro.

Muianga avançou que "os serviços migratórios sul-africanos dizem que foram orientados" para recusarem o visto de 12 meses, que cobre os trabalhadores agrícolas, devendo a medida prolongar-se até à reavaliação da situação, no dia 15 de fevereiro.

Trabalhadores apanhados de surpresa

Muianga lamentou o facto de as autoridades sul-africanas não terem avisado Moçambique sobre a entrada em vigor da medida, apanhando desprevenidos os trabalhadores moçambicanos que trabalham em explorações agrícolas.

A fonte da Delegação do Ministério do Trabalho disse que ainda não foi feito um levantamento do número de trabalhadores impedidos de voltar à África do Sul, mas assegurou que estão registados nos dados oficiais pouco mais de dez mil moçambicanos nas explorações agrícolas do país vizinho.

Além de trabalhadores agrícolas, Moçambique conta com milhares de trabalhadores nas minas na África do Sul e tantos outros no comércio informal neste país.

A África do Sul é o país do continente africano mais atingido pela pandemia da Covid-19, com 1.447.798 casos e 43.105 mortes. Vive um confinamento severo devido à escalada da doença, e impôs restrições drásticas nas viagens para dentro e fora do país.

Moçambique também registou, durante este mês, um aumento exponencial de novos casos, em especial em Maputo, o que levou o Presidente Filipe Nyusi a anunciar o agravamento de restrições. O país contabiliza 347 óbitos e um total de 35.833 casos.