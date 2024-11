Moçambique: Terroristas atacam aldeia no distrito de Meluco

O ataque aconteceu ao final da tarde de quinta-feira (07.11) numa zona de produção, tendo o grupo de terroristas levado o trator de madeireiros que se dedicavam ao transporte de madeira.

"Foi tudo de repente, ouvimos disparos e ninguém escapou. Houve capturados", disse uma fonte a partir de Meluco.

Durante a incursão, os terroristas sequestraram camponeses, que foram libertados horas depois.

"Recrutaram pessoas, mas depois dispensaram-nas", relatou a fonte.

Não são conhecidas vítimas mortais deste ataque, mas a ação dos terroristas provocou a fuga dos populares para a sede distrital de Meluco, a 33 quilómetros.

"Fugiu toda a aldeia de Minhanha, não sabemos até quando", lamentou outra fonte.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, a sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de rebeldes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.