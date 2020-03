Moçambique tenta "ganhar tempo" na luta contra a Covid-19

O que mudou em Cabo Verde com a Covid-19

Férias escolares antecipadas

Cabo Verde antecipou as férias escolares do ensino pré-escolar, básico e secundário para o dia 23 de março, como medida de contenção à Covid-19. As universidades também suspenderam todas as aulas e outras atividades formativas. Foram ainda estabelecidas medidas "excecionais e temporárias" para o funcionamento de creches, com a possibilidade do teletrabalho para os pais.