Moçambique começa a dar passos no combate à desnutrição

Nampula e Zambézia estão entre as províncias mais afetadas pela desnutrição aguda em Moçambique. O Ministério da Saúde já desenhou estratégias para mitigar problema que afeta 38% das crianças do país.

A província moçambicana de Nampula continua com os piores índices de desnutrição crónica, principalmente em crianças com menos de cinco anos. A taxa de prevalência é 46,6%. A situação preocupa o governador da província, Manuel Rodrigues, que não revela dados sobre internamentos ou mortes, mas que lamenta o escoamento de grande parte dos bens produzidos na região.

Segundo esta fonte, "a maior parte [da produção agrícola da província] são produtos alimentares que podiam muito bem ser usados para melhorar os índices de desnutrição da nossa população."

"Por isso este paradoxo de sermos província produtora, mas em contrapartidaa província com mais índices de desnutrição crónica deve chamar a atenção de todos", sublinhou.

Nampula escoa grande parte dos produtos produzidos na região Foto: Bernardo Jequete/DW

Nampula é a província que mais alimentos produz em Moçambique. São cerca de 11 milhões de toneladas de produtos diversos por ano.

Mitos inimigos

Para Manuel Rodrigues, alguns mitos populares podem estar a agravar a situação de desnutrição. "Cada um de nós [investigadores] deve contribuir com o seu saber, para que se inverta este cenário de se proibir que as mamãs consumam ovos, galinhas... Evitar tabus na alimentação; e devemos desmistificar estes tabus para o bem da nossa população de Nampula", apelou.

A desnutrição não é só problema de Nampula. Afeta todas as províncias de Moçambique. Marla Amaro, chefe do departamento de Nutrição do Ministério da Saúde, diz que o Governo elaborou planos de ação para combater o fenómeno.

"Como ministério da Saúde, nós temos elaborado diversas estratégias que visam orientar as províncias para implementação de diversas atividades com o objetivo de reduzir [o problema]. Das últimas estratégias, temos a destacar o pacote de intervenção da desnutrição, o tratamento da desnutrição na comunidade. E essas estratégias têm como objetivo levar as nossas ações ao nível das comunidades para alcançar cada criança moçambicana", acrescentou.

Desnutrição aguda afeta 38% das crianças em Moçambique Foto: Bernardo Jequete/DW

Redução de casos

Essas estratégias parecem estar a funcionar. A prevalência da desnutrição diminui em quase quatro pontos percentuais em apenas três anos - de 50,1% para os atuais 46.6%.

"A província de Nampula foi a primeira que implementou o tratamento da desnutrição nas comunidades, e o primeiro distrito foi Monapo e depois seguiram outros distritos. Os resultados foram excelentes, porque mais de 90% das crianças identificadas com desnutrição nas comunidades foram tratadas com sucesso e nenhuma criança perdeu a vida com desnutrição aguda", frisou.

Apesar de Nampula parecer estar no rumo certo, Marla Amaro deixa recomendações: "Apelamos à província de Nampula para que continue a fazer esforços, pois a província é a mais populosa do país, tem o maior número de crianças e as taxas verificadas nesta província acabam impactando negativamente ao longo do país", exortou.