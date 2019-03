++ Minuto a Minuto: Eleições na Guiné-Bissau ++

Todas as atualizações na hora de Bissau

07:00 As urnas já abriram na Guiné-Bissau. Mais de 761 mil eleitores guineenses são chamados hoje às urnas para votarem nas eleições legislativas e escolherem, entre os candidatos de 21 partidos políticos, os novos representantes do parlamento do país. Os eleitores vão poder votar em mais de três mil mesas de voto distribuídas pelos 29 círculos eleitorais da Guiné-Bissau.