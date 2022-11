Johannes Beck

Johannes chefia desde 2006 a redação Português para África da DW (Deutsche Welle). Porém, já conhece a DW desde 1998, quando estagiou na redação da DW Brasil.

Em 1999, licenciou-se em Ciências Regionais da América Latina na Universidade de Colónia, na Alemanha. Também estudou em Portugal no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) de Lisboa e, no Brasil, na Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo.

A partir de 1999, Johannes fez uma formação jornalística na DW (o chamado "Volontariat"). Logo a seguir trabalhou vários anos como jornalista económico na redação central e no programa alemão da DW. Durante a sua carreira como jornalista também passou por outros meios de comunicação e trabalhou em Nova Iorque, nos EUA, e em Quito, no Equador.

"Trabalhar numa equipa com colegas de três continentes - isto é fantástico", diz Johannes sobre o ambiente internacional e a diversidade na DW África.

Nos seus tempos livres, o jornalista alemão escreve guias turísticos sobre Lisboa. Os seus três guias tornaram-se uma referência no mercado alemão. Johannes viveu vários anos em Lisboa e visita regularmente a capital portuguesa. "Logo após a chegada no aeroporto, sinto-me em casa. Adoro passear nas ruas e calçadas dos bairros históricos, beber um café com um pastel de nata e jantar com os meus amigos."

Fora da cidade, adora fazer caminhadas e mergulhos. Encontra na natureza um equilíbrio para o trabalho de escritório. Johannes já explorou os mares de vários países de língua portuguesa. Desde então, Cabo Verde e Moçambique fazem parte dos seus pontos de mergulho favoritos.