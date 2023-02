Era a principal figura do PSV na Liga dos Países Baixos e foi um dos protagonistas na seleção neerlandesa no último Mundial. Com 23 anos e 1,93m, Gakpo é um avançado fora do vulgar, que pode ocupar qualquer posição no ataque. Um jogador polivalente e muito físico, tal como Klopp gosta. Com a saída de Mané para Munique, o Liverpool precisa de ajustar o ataque.