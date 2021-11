Jovem moçambicano cria máquina de dupla função "made in Moçambique"

Inspirado nas máquinas chinesas para triturar amendoim, o jovem moçambicano de 25 anos Almeida Jorge inovou e criou as suas próprias máquinas. São especiais por terem duas funções, triturar amendoim e ralar coco. Os objetivos dele são claros: reduzir as importações e disponibilizar as máquinas a preços mais acessíveis no mercado.