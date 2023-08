Menongue: Mercados informais travam batalha contra o lixo

Na capital da província angolana do Cuando Cubango, lixo e falta de saneamento nos mercados informais preocupam a população. Especialista alerta que a situação pode desencadear problemas graves de saúde pública.

A falta de saneamento básico nos mercados informais da cidade de Menongue, capital da província angolana do Cuando Cubango, é motivo de preocupção no seio da população.

Os moradores muitas vezes têm de enfrentar o lixo para comprar os alimentos, por exemplo, nos mercados do Chivonde e do Paz.

"O mercado está cheio de lixo, já não existe organização. Estamos perto da rua principal e quando queimam o lixo, o cheiro e as moscas afetam os alimentos que vendemos", reclama Dora João vendedora há mais de uma década no mercado do Paz.

Também Celeste Jacinto, vendedora de carne no mercado do Chivonde, não esconde o seu descontentamento quanto à gestão do mercado.

"Nós pagamos 100 kwanzas por dia para a limpeza, mas não fazem e nos obrigam a contratar alguém para remover o lixo acumulado. O mercado está em más condições", lamenta.

Lixo nas ruas de Menongue Foto: Adolfo Guerra/DW

"É uma questão de saúde pública"

A falta de organização na gestão do mercado, aliada ao comportamento de alguns vendedores e clientes em relação ao lixo, tem causado preocupações quanto à saúde pública.

O enfermeiro Bartolomeu de Assis alerta que a presença de lixo pode levar a várias doenças, como a febre tifóide, tuberculose e pneumonia.

"O lixo por si só já é um perigo para a saúde, a vida e o bem estar da população. O meu apelo é no sentido de haver maior organização na recolha e armazenamento do lixo e o seu devido tratamento. Se não criamos um sistema fechado de controlo do lixo, estamos a colocar em causa a saúde das nossas populações. É uma questão de saúde pública olharmos para o bem estar das nossas populações", explica.

Apesar de vários apelos por melhorias, as respostas das autoridades locais em relação à gestão do mercado e saneamento ainda são insuficientes.

A DW procurou o parecer da Direção Municipal do Desenvolvimento Económico Integrado, mas sem sucesso.

A comunidade espera por medidas efetivas para garantir um ambiente seguro e saudável para vendedores e consumidores nos mercados informais de Menongue.