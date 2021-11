Lixo é todo e qualquer resíduo proveniente da atividade humana ou gerado pela natureza em aglomerações urbanas.

Lixo é sinónimo de resíduos e é representado por materiais descartados pelas atividades humanas. Existem vários tipos de lixo: familiar ou urbano, hospitalar, industrial, tecnológico, agrícola, entre outros. Muitos dos resíduos que vão parar ao lixo podem ser reutilizados através do processo de reciclagem. No processo de reciclagem, o lixo orgânico e inorgânico é reaproveitado, contribuindo para a redução da poluição do meio ambiente.