Manuel Chang não será extraditado para os Estados Unidos

A ministra das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Lindiwe Sisulu, disse em entrevista ao jornal "Daily Maverick" que o seu governo aceitou um pedido de Maputo para extraditar Manuel Chang para Moçambique.

O ex-ministro das Finanças de Moçambique foi preso a 29 de dezembro de 2018 pelas autoridades sul-africanas, a pedido de Washington, no Aeroporto Internacional OR Tambo, em Joanesburgo, quando estava a caminho do Dubai.

(em atualização)