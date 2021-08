Lionel Messi deixa FC Barcelona

O futebolista internacional argentino Lionel Messi não vai renovar o seu contrato com o FC Barcelona, que abandona após cerca de 20 anos vestido de 'azul grená', anunciou o clube catalão. O Barcelona informou que ambas as partes chegaram a um acordo e tinham "a clara intenção de firmar um contrato", mas que não foi possível cumprir com o novo regulamento financeiro da LaLiga.

"Apesar de ter sido encontrado um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi (...), este não poderá ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (regulamentos da Liga espanhola). Devido a esta situação, Lionel Messi não continuará ligado ao FC Barcelona. As duas partes lamentam profundamente que os desejos do jogador, bem como do clube, não possam se concetizar", pode ler-se na nota publicada pelo FC Barcelona.

Embora o contrato de Messi com o clube catalão tenha expirado no dia 30 de junho, tudo parecia indicar que o craque assinaria um novo vínculo para as duas próximas temporadas com a chegada de Joan Laporta à presidência. De fato, Laporta insistiu que a renovação com Messi estava "no caminho certo" em todas as declarações públicas e disse que estava "tranquilo" em relação à continuidade do jogador.

Reviravolta inesperada

O cumprimento do fair play financeiro da LaLiga era o único obstáculo que, segundo o dirigente, podia tirar o argentino do Camp Nou. Mas o acordo com o fundo de investimentos CVC, anunciado na quarta-feira pela LaLiga, para injetar 2,7 mil milhões de euros na competição e nos clubes parecia facilitar o caminho do Barça para renovar com o camisola dez.

Messi aterrou na capital catalã na quarta-feira, no final das férias. O pai e agente do jogador, Jorge Messi, chegou à cidade esta quinta-feira para se reunir com Laporta - um encontro que, inicialmente, serviria para selar a permanência do argentino.

O objetivo era anunciar a renovação antes da disputa do Troféu Joan Gamper contra a Juventus no estádio Johan Cruyff, no próximo domingo, quando Messi se dirigiria aos sócios como capitão da equipa.

Entretanto, a negociação deu uma reviravolta inesperada esta tarde e a operação foi rompida, segundo a versão oficial do clube devido a "obstáculos económicos e estruturais" que impossibilitaram a continuidade de Messi.

O clube agradeceu "de todo o coração" ao ídolo pelo "engrandecimento da instituição".

Com esta separação, Lionel Messi, seis vezes vencedor da Bola de Ouro, pode mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, e depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.