Líderes da SADC adiam cimeira sobre Moçambique

A Cimeira Extraordinária da Troika da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), marcada para esta quinta-feira (29.04), na capital moçambicana, para debater a insurgência islâmica em Moçambique e o apoio dos países vizinhos foi adiada, anunciou o gabinete do Presidente do Botswana, Mokgweetsi Masisi, esta quarta-feira (28.04).

Durante o encontro, em Maputo, estava prevista a apresentação aos líderes da SADC de um relatório de uma missão enviada a Moçambique que propõe o envio de 2.916 militares para ajudar o país no combate a grupos terroristas, ao longo de quatro fases, o envio de vários meios desde navios a helicópteros e 'drones', entre outras medidas.

Masisi e Ramaphosa indisponíveis

Mokgweetsi Masisi

A reunião foi adiada devido à indisponibilidade dos Presidentes do Botswana e da África do Sul, segundo o gabinete de Masisi. O Presidente do Botswana entrou em quarentena na terça-feira após ser detetado um caso de Covid-19 entre o seu pessoal, enquanto o chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, está a testemunhar num inquérito sobre corrupção ao seu antecessor, Jacob Zuma.

Botswana, África do Sul, Zimbabué e Moçambique formam uma divisão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral que quer decidir como ajudar a província de Cabo Delgado contra os insurgentes islâmicos. O Botswana preside atualmente a esta divisão da SADC encarregada de promover a paz e a segurança na região.