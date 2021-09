João Lourenço em Espanha em busca de "parceria estratégica"

O Presidente de Angola pretende com a visita que está a fazer a Espanha estabelecer com este país "uma verdadeira parceria estratégica", estando o mercado angolano "aberto a uma maior presença" de empresários espanhóis.

Esta terça-feira (28.09), num almoço em que foi convidado do rei de Espanha, o Presidente angolano, João Lourenço, assegurou que pretende "com esta visita estabelecer uma verdadeira parceria estratégica" com Espanha, "reforçando os laços de amizade e de cooperação em importantes domínios" da economia angolana.

O chefe de Estado angolano fez em seguida questão de "destacar" os setores em que gostaria de concentrar essa "parceria estratégica", tendo referido "a política, a educação, a agricultura, a energia, a construção civil, as pescas, a saúde, a defesa e segurança e outros domínios".

No discurso antes do almoço, no primeiro dia da visita oficial a Espanha, João Lourenço considerou que este país é "uma das mais importantes economias da União Europeia", contando com ele para que "Angola volte a trilhar o caminho do crescimento e do desenvolvimento" travado pela crise provocada pela Covid-19.

Parceria além da economia

O Presidente angolano assegurou que o seu país vive há "quase 20 anos" uma situação de "paz efetiva, duradoura e irreversível" e que nos últimos anos tem feito "esforços para criar mecanismos para encorajar os empresários estrangeiros" a investirem em diversos setores económicos.

"O mercado angolano está aberto a uma maior presença de empresários e de homens de negócio espanhóis para que possamos edificar uma base de cooperação mutuamente vantajosa para os nossos dois povos e países", destacou João Lourenço.

No final do discurso, o chefe de Estado angolano voltou a insistir na "necessidade de estabelecer uma parceria estratégica" que ultrapasse a esfera meramente económica e empresarial. "Gostaria de contar com o vosso país para a mobilização de financiamentos e de investidores da Europa interessados em investir em Angola", afirmou João Lourenço.

João Lourenço e o rei Felipe VI no palácio da Zarzuela, em Madrid.

"Angola é um país prioritário para Espanha"

Por seu lado, o rei de Espanha assegurou que Espanha vai estar ao lado de Angola, assim como as empresas espanholas. "Angola é um país prioritário para Espanha", disse Felipe VI, acrescentando que isso significa que "Angola ocupa um lugar de máxima importância na hora de estabelecer" relações com outros países.

O chefe de Estado espanhol recordou ainda que "Espanha recebe sempre os angolanos como parte do mundo da iberofonia" a que pertencem "todos os que falam espanhol e português".

Segundo a agenda, o Presidente da República de Angola encerra a visita a Espanha na quarta-feira, dia em que tem previsto visitar "objetivos infraestruturais e institucionais na capital espanhola". A visita à capital espanhola "conclui" a "ação de diplomacia" angolana no estrangeiro, que incluiu Washington (sede do Governo norte-americano e de várias instituições económicas internacionais), Nova Iorque (sede das Nações Unidas) e Madrid.

Angola e Espanha de acordo na cooperação económica

À tarde, João Lourenço foi recebido por Pedro Sánchez, que destacou o interesse que as empresas espanholas têm pelo mercado angolano, "onde podem contribuir com a sua experiência, qualidade e tecnologia para o desenvolvimento económico e social do país", segundo um comunicado de imprensa distribuído pelo gabinete do chefe do Governo espanhol.

O Presidente de Angola e o primeiro-ministro espanhol concordaram na necessidade de aprofundar as relações bilaterais e fortalecer setores de interesse económico para empresas e investidores espanhóis naquele país africano.

Na reunião, os dois líderes chegaram a acordo sobre uma declaração conjunta para "aprofundar as relações bilaterais e reforçar os sectores de interesse económico para as empresas e investimentos espanhóis no país" africano.

Numerosas empresas espanholas estão atualmente a desenvolver projetos em sectores como o tratamento de água, refrigeração industrial, saúde, educação, formação e geologia, explica Madrid.

O Presidente angolano e o chefe do Governo espanhol no Palácio La Moncloa, em Madrid.

Juntos mesmo "em tempos extremamente difíceis"

As boas relações económicas entre os dois países são postas em evidência pelo facto de em 2020 a Espanha ter exportado para Angola 87 milhões de euros e importado por 548 milhões de euros. Desde 2018, o valor acumulado dos investimentos espanhóis no país atinge 518 milhões de euros, colocando Angola no 49º lugar como destino do investimento espanhol.

"A Espanha quer contribuir para o desenho da política da União Europeia em relação a África, para que esta seja orientada para o progresso e industrialização do continente, para a criação de emprego, especialmente para os jovens, e para a implementação efetiva" de uma zona de Comércio Livre, disse Pedro Sánchez, citado no comunicado de imprensa.

A Espanha considera Angola um "país prioritário", devido ao seu "peso político, projeção regional e enorme potencial económico". Por esta razão, Angola é "um dos principais parceiros de Espanha na África Subsaariana" e Madrid é um dos "principais apoiantes de Angola na União Europeia".

Pedro Sánchez recordou que a Espanha sempre esteve do lado de Angola, "mesmo em tempos extremamente difíceis" como os anos de guerra civil, e insistiu que os dois países têm de "trabalhar em conjunto para promover uma relação estratégica, com especial ênfase nas questões económicas e de investimento".

Sánchez também salientou que, para conseguir a recuperação socioeconómica após a pandemia de Covid-19, todos os países devem ter acesso às vacinas. A este respeito, lembrou o anúncio que fez na semana passada nas Nações Unidas: dos 30 milhões de vacinas que a Espanha se comprometeu a doar a diferentes países, 7,5 milhões irão para países da África Subsaariana e vizinhos do sul.