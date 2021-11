Investimento

Tanzânia: Desbloquear a economia do lago Tanganica

Mais de 90% dos pescadores e processadores de marisco do lago mais profundo do mundo, Tanganica, não possuem frigoríficos para armazenar os stocks de peixe. Com o projeto FISH4ACP, a agência alimentar da ONU, a União Europeia e o Governo alemão querem ajudar a desbloquear a economia das comunidades piscatórias na Tanzânia e noutros países.