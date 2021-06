Ivan Mazanga é o novo líder da Liga da Juventude da RENAMO

De acordo com uma fonte da comissão organizadora da conferência, no princípio havia quatro candidatos à presidência da Liga Nacional da Juventude do maior partido da oposição provenientes das províncias de Nampula, Manica, Zambézia e Maputo. Os da Zambézia e Nampula cedo retiraram as candidaturas, tendo ficado apenas Ivan Mazanga de Maputo e Araújo Joanes Tomás de Manica.

Na abertura do encontro, o líder da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), Ossufo Momade, considerou pertinente a unificação da juventude da formação e depositas esperanças nesta camada.

"Devemos manter a mesma disciplina e a união partidária que guiaram a RENAMO desde a sua criação. É imperioso que cultivem valores como a união na RENAMO, não existe grupos tribais étnicos e nem clãs, existem moçambicanos com vontade de servir a Nação e não há dúvidas que a liderança da RENAMO será liderada por um jovem", frisou Momade.

Ivone Soares, que ocupou o cargo desde 2014 até pouco tempo, diz que deixa a presidência da Liga Nacional da Juventude da RENAMO muito satisfeita e apela a liderança do partido a apostar nos jovens. "A juventude em Moçambique é maior ativo e quem não aposta na juventude só perde", lembrou.

Desafios do novo líder

Para o analista político Lourindo Verde, o principal desafio do novo líder da juventude é distanciar-se do divisionismo interno do partido.

"O que espero é que o partido encontre uma figura a altura de ser guardião de uma Liga da Nacional da Juventude, o próximo líder que for eleito deve se distanciar das alas da RENAMO para unificar as alas dentro da RENAMO".

Opinião semelhante tem o correligionário e edil de Quelimane, Manuel de Araújo: "É uma reunião que fazia falta a nossa esperança é que essas eleições sejam livres e transparente e que o presidente seja de todos os jovens, esperamos que na RENAMO a liga da juventude seja viveiro de líderes do nosso partido".